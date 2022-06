Un grupo de camioneros se llevó un susto sobre la ruta 91 en Santa Fe tras observar y grabar a una mujer colgada sobre un camión.

"Están lo que no creen, como yo que no creía, hasta que me pasó", relató Jorge, uno de los camioneros, a Canal Coop sobre la fantasmagórica aparición.

Según contó el chofer, él y un grupo de camioneros, todos oriundos de Jesús María, estaban circulando sobre la ruta 91 desde el puerto San Martín. Jorge era el primero de los camioneros que circulaban con varios kilómetros de diferencia.

En un momento, él vio la figura de una mujer sobre la ruta. Al mirar por el espejo, observó que la mujer ya no estaba. Entonces, Jorge se comunicó con el último camionero, que estaba a 30 minutos de distancia, si vio a la mujer sobre la ruta. Él le dijo que no.

Ante un presentimiento, Jorge le pidió al segundo camionero que se acerque a su vehículo. En ese momento, el chofer vio a la mujer colgada en el camión de su compañero. En la intersección de las rutas 34 y 91, los camioneros frenaron, la mujer "pegó el salto" y desapareció sobre la vera de la ruta.

Asustados, los camioneros condujeron más de lo previsto y durmieron en Armstrong.