Pedido desesperado por asalto armado a la salida de una escuela en Recta Martinolli

Se viralizó en Córdoba el pedido desesperado de una mamá que presenció un momento de máxima tensión cuando vio el accionar de dos delincuentes armados a bordo de una motocicleta que intentaron robarle a una mujer.

Lucrecia Lirosi se encontró con esa circunstancia pasada la hora 15, en momentos en que se producía la salida de alumnos de las escuelas. “Estoy temblando y no puedo dejar de temblar”, afirmó al iniciar el video que circula por redes sociales en el que relató todo, apenas ocurrió.

“3:41 de la tarde, Recta Martinolli, frente al colegio La Salle, un horario pico de salida de niños y adolescentes. Una mujer gritando desquiciadamente, dos tipos en la vereda, en una moto con pistola…” “Qué mierda estamos esperando, Gobierno, Policía… ¿Diganme con el corazón? ", insistió consternada en el mensaje en el que relata lo ocurrido.

En el video la mujer insistió en un pedido por más seguridad, que se suma a la preocupación por diversos hechos delictivos que ocurren en el sector y otras zonas de la ciudad.

Aunque en principio no se concretó el robo, el violento episodio ocurrió a poca distancia de varias instituciones educativas.

En primera persona

En diálogo con Buenas Noches Córdoba, de eldoce, Lucrecia detalló: "Yo estaba en la Recta Martinoli por entrar a la calle del La Salle. Escuché del otro lado de la avenida a una mujer gritando desquiciada, corriendo con la cartera en la mano. Detrás venía una moto en la vereda con un tipo manejando y el otro con un arma. Era un escándalo, los adolescentes gritaban, la gente corría. Fue de terror".

Y agregó: "La mujer se metió en uno de los negocios. La moto me pasó por el lado y yo los empecé a seguir una cuadra hasta que me apuntaron con el arma. Ahí reaccioné y me detuve".

Las publicaciones del video fueron compartidos por múltiples usuarios en redes sociales y abundan los mensajes sobre el tema, entre los cuales hay quienes aseguran que no es la primera vez que esos malvivientes actúan en ese sector. "No es el primer caso, ya van muchos", dijo en igual sentido Lucrecia.