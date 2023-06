Fue un hecho casi de película y ocurrió en 2019 cuando un estudiante del interior provincial, que residía en Nueva Córdoba, hizo un posteo en el foro 4channel, de Estados Unidos. En el mensaje publicado el 30 de mayo de ese año, el joven advertía sobre un presunto tiroteo que se produciría el día del estreno de la película Joker, prevista para el 4 de octubre de 2019.

Lo que no imaginó es que ese mensaje sería finalmente observado por el FBI, la agencia federal de investigación e inteligencia de Estados Unidos, que determinó una investigación ante un eventual atentado o acto terrorista y terminó encontrando al autor del mensaje en un departamento de Nueva Córdoba.

Con la investigación finalizada, remitió el caso a la Justicia Federal de Córdoba, donde finalmente el joven, luego de años de estar comprometido judicialmente e imputado, fue sobreseído. Lo actuado hasta aquí pudo determinar que no existían medios y condiciones posibles para dar veracidad o para considerar la peligrosidad del acusado y la comisión del delito, en el marco de lo que fue una “picardía” que terminó en todo este desenlace.

El abogado del joven, Antonio Contreras, en diálogo con Radio Universidad, confirmó el sobreseimiento, a casi cuatro años del famoso posteo, e hizo una lectura de todo lo ocurrido.

Sobre la intervención del FBI, Contreras recordó que el posteo realizado por su representado “generó un alerta en los servicios de inteligencia norteamericanos, quienes averiguaron desde dónde surgió el IP, eso los trajo a Argentina, el FBI se contactó con la Embajada de Estados Unidos y la Embajada con el Procurador General de la Nación y así llega a la Justicia Federal de Córdoba. El IP se encontraba en un departamento de Nueva Córdoba, donde vivían dos hermanos”.

Esto motivó un “allanamiento mediante un equipo de la Policía especializada en terrorismo, allanaran el domicilio y secuestraran los dispositivos electrónicos", relató. “A él no lo detienen en ningún momento”, aclaró al detallar que “ya en el allanamiento se avizoraba que no el tema no tenía la trascendencia que se le podría dar en términos de terrorismo, sino que en el departamento vivían dos estudiantes que no dimensionaron las consecuencias de un mensaje como el publicado”.

Igualmente, se abrió la investigación en la Justicia Federal, en la que “la Fiscalía resolvió que había elementos para imputar intimidación pública”. El abogado explicó que esto motivó una estrategia de defensa en la que lograron demostrar que todo fue “un acto de imprudencia”, distante de toda intención terrorista.

“El Juzgado Federal de 1ª Instancia, a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes había resuelto el sobreseimiento de mi cliente y la Fiscalía Federal apeló, lo que llevó luego que la Cámara Federal confirmara en las últimas horas el sobreseimiento de mi cliente, argumentando que no se daban los requisitos del tipo penal”, explicó, al dar cuenta que no se dieron las condiciones para que el delito se haya concretado.

Por último, Contreras reflexionó sobre la importancia de hacer un uso cuidadoso de foros y otras herramientas virtuales, donde pese a las libertades que hay para usarlas, no se pueden usar sin la debida responsabilidad.