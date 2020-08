En el marco de la causa por espionaje ilegal durante el macrismo, la Justicia logró recuperar parte del material del teléfono de Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri , quien eliminó chats sensibles como el de Silvia Majdalani y Susana Martinengo .

Según publica Ámbito.com, buena parte del material recuperado tiene que ver con la figura del expresidente, quien estaba al tanto de todo lo que sucedía con el espionaje y, por tanto, está probadamente involucrado .

Uno de los elementos que la Justicia tiene ahora en sus manos está vinculado a la instalación de un relato sobre la presunta persecución político-judicial contra el propio Macri a raíz de esa causa, con la pretensión de victimizarlo.

En efecto, Nieto le advertía a "Mauricio" la necesidad de aprovechar el "escenario" para "instalar que hay una persecución político judicial" contra el expresidente.

Según revela Juan Amorín en el citado medio, el 8 de junio pasado, en plenos allanamientos judiciales, el secretario le escribía a su jefe: "Buen día, Mauricio. Esto publicó CFK recién. Sumado a su saludo de ayer por el día del periodista , en el que también te acusa de espionaje, y las críticas de Cafiero del fin de semana ".

"Creo que es un buen escenario para empezar a instalar que hay una persecución político judicial cuyo único objetivo es distraer la de la situación social y económica de Argentina (Es similar a lo que hizo ella en 2016)" , prosiguen los chats.

"Están viniendo con todo, y calculo que va a ser peor. No digo para que lo hagas vos directamente, pero si para empezar a decirlo en off y para que nuestros voceros lo empiecen a instalar ", afirma Nieto en su mensaje.

"Ella está muy subida al tema, eso le va a dar credibilidad a nuestra denuncia de persecución, nos está dando el pie perfecto (y no creo que pare)", le escribió Nieto al expresidente pasadas las 5 de la tarde de aquel día.

Otro chat refiere al viaje de Macri al Paraguay, sobre el cual Nieto le comenta: "Van a decir que el expresidente tiene privilegios, tengamos en cuenta que la gente está saturada del encierro, que no entiende la realidad del país, etc. Salvo que sea urgente, creo que sería una picardía dilapidar el esfuerzo que ya hiciste para no contestar y no salir a hablar, por eso consideraría hacer el viaje una vez que se levanten las restricciones ".

Sin embargo, Macri viajó igual en un vuelo privado que le envió el expresidente paraguayo Horacio Cortés, con quien se reunió en el vecino país. De hecho, también voló a Francia y recientemente y ahora Macri se dedica a pasear por París mientras sus partidarios marchan contra la cuarentena.