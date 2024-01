Preocupación y desilusión genera desde los últimos días el robo de picos de bronce de las fuentes ornamentales de Plaza España.

Es que la zona se ha vuelto altamente concurrida desde su reinauguración y pese a ello y a la presencia policial, se han registrado más de uno de estos hechos de vandalismo.

En diálogo con Cadena 3, el secretario de Comunicación y Cultura, Mariano Almada, destacó que la Plaza España tiene unos 2.000 picos "y se robaron aproximadamente la mitad", e indicó que la reposición de cada uno cuesta unos $50.000.

Lo cierto es que el robo de este tipo de elementos y otros, de bronce, se han multiplicado por su valor en el mercado ilegal.

En un relevamiento realizado por Canal 10, los comerciantes afirman que el sector es altamente concurrido y que suele haber presencia policial, por lo que destacan que entre la cantidad de concurrentes, algunos “aprovecharon” para robarse esos picos.

En la zona lamentan lo ocurrido y piden más presencia policial en Nueva Córdoba y Güemes, ante la inseguridad.

¿Enrejar la Plaza España?

La alternativa se abrió al debate luego de la experiencia de otros parques y paseos que la Provincia mantiene cerrados en horarios nocturnos y controlados de día. Tal el caso de los parques que están en los alrededores del estadio Mario Alberto Kempes, el Parque Las Heras, entre otros.

Sin embargo, aunque esta alternativa fue mencionada, el propio intendente de la ciudad, Daniel Passerini, la descartó.

“Es un espacio abierto al público, a diferencia del Parque Las Heras, la plaza España no es un punto cerrado y se analizó mucho la posibilidad del enrejado, no queremos que el vandalismo altere la ciudad. Por un grupo de bandidos no vamos a dar marcha atrás con el avance de la ciudad”, destacó en diálogo con la prensa.