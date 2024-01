Entrevista con Suna Rocha: su repertorio, su regreso a Cosquín y su visión sobre los festivales folclóricos

Luego de unos años de ausencia Suna Rocha se prepara para volver al escenario mayor del folclore nacional. El domingo se presentará en el Atahualpa Yupanqui de la plaza Próspero Molina en la capital de nuestra música.

“Vamos a hacer, con los buenos músicos que me van a acompañar un buen espectáculo para ese público al que tanto respeto” nos dice Suna en conversación con Radio Universidad.

Mi repertorio

“No voy a comenzar cantando el tema con el que me consagré revelación del Festival en 1983 ”Grito santiagueño", de Raúl Carnota que hace mucho que no canto. Es una zamba distinta a las demás, tiene una forma única. Luego iré por otros momentos más actuales como las canciones grabadas en 20 20 el disco que grabé ese año donde abordo otros autores como Aristimuño o Cerati pero yo los traigo a mi terreno con ritmos folclóricos. Siempre he tratado de hacer música que tenga que ver con nosotros, con la música argentina".

Tulumba es mi lugar

Viajé mucho por nuestro país y el exterior así que elijo estar aquí. Sigo trabajando estoy ágil y tengo la voz entera pero elijo vivir aquí con mi compañero. Rodeados de verde, con la naturaleza, en la mansedumbre

“Me encanta vivir en Tulumba, por cuestiones prácticas viajo a Córdoba y Buenos Aires pero el aire de Tulumba es único”, me da tranquilidad, es lo que yo siempre pensé que iba a hacer. Luego de vivir muchos años cerca del Congreso en Buenos Aires, con tantos problemas, estar aquí es lo que quiero. No tengo televisión y me olvido del día a día que me hace mucho daño.

Festivales y televisación

Por lo pronto estaré en Cosquín. Hay mucha incertidumbre en el panorama general, todavía no sabemos si el Festival se podrá ver en todo el país. Han cambiado las condiciones de televisación para mal, para los artistas y para el público. La Televisión Pública llega a los lugares más recónditos de nuestro país y no se la puede privar a la gente de que pueda ver a sus artistas, que pueda escuchar la canción nacional: el floclore, el tango, el rock.

Nota de la Redacción: en el momento del reportaje se dudaba de la televisación del Festival. Ya han confirmado que se realizará.

Ver: La Televisión Pública trasmitirá el Festival de Cosquín

Programaciones abiertas

Cómo ves la apertura hacia otros géneros que muestran los festivales?

"Considero que se pretende llegar a otros públicos y me parece bien que todos puedan verse reflejados. No podemos ignorar que tiene una motivación comercial. Todos los géneros tienen sus seguidores. La cumbia los tiene pero verla en el escenario Atahualpa Yupanqui no me da, habría que cambiar el nombre al escenario o el título del encuentro, me parece. Sé que en Jesús María hubo otras expresiones, no es mi idea, pero si la gente lo acepta así y paga una entrada para verlo, será que tiene que ser así.

Motivos de la ausencia

“Fue un problema personal con un intendente de Cosquín, no fue una cuestión artística o contractual, sino por una injusticia a la que reaccioné con temperamento y por eso fui excluída del Festival en el que tengo los premios de Revelación, Consagración y Camín de Oro”

“Nunca estuvo en juego el tema de mi cachet, soy una laburante de la música y jamás dejé de ir a un lugar por un problema de presupuesto”

Las mujeres están ausentes de los festivales:

“Aprovecho tu programa para preguntar qué pasa con las mujeres en los festivales? Qué locura es esta? Quién dijo que solamente tiene que actuar el sector masculino y las femeninas no?”

“Las mujeres están ausentes de los escenarios de los festivales del país. Una se presenta, dos como mucho, pero siempre siempre, diría un 90 % de artistas masculinos.”

Y continúa fundamentando: “La chacarera es femenina, la zamba, la cueca, la vidala, la baguala, la copla, la guitarra, la canción, todo eso es femenino, entonces cómo puede ser que las mujeres estén ausentes? se pregunta y reafirma: hablo en nombre mío y de todas mis compañeras. Hay muchas chicas que cantan muy bien”.

“Cosquín es uno de los pocos donde hay muchas mujeres, tradicionalmente ha sido así. Pero en otros festivales no hay: si no las ponen cómo las va a conocer la gente?”

“Colaboré con el tema con un dibujo que trabajamos con una artista plástica: una balanza donde se muestran equilibrados al varón y a la mujer, lo difundimos.”

“Hay una ley para que se incluya al 30% de mujeres pero no se cumple.”

-Cómo creés que se puede resolver este tema?

“Más allá de la difusión creo que tienen que aplicarse la ley y cobrarse las multas que duelan en el bolsillo”.

Escuchá la nota completa realizada en Radio Universidad de Córdoba, en el programa “Lo mismo…pero distinto” con Susana Curto, los sábados de 21 a 1 hs.

Su presentación en Cosquin tendrá la dirección musical y guitarra: Marco Cordero

Piano: Jorge Martínez

Bajo: José Fernández

Percusión: Esteban Gutiérrez

Numen Cuarteto de cuerdas: Violín 1: Hernán Testa; Violín 2: Carolina Lorenzo; Viola: Gustavo Raspo; Violonchelo: Eugenia Menta; Coros:Yuky Nuevas y Vanesa Katopodis.

Una trayectoria impecable:

Nacida en Las Arrias, Departamento de Tulumba, al Norte de la Provincia de Córdoba.

Desde muy pequeña, manifestó su interés y aptitudes para la música y el mundo de las artes, disciplinas que descubrió de manera informal y autodidacta.

Afecta al canto desde siempre, en su voz se destaca un singular estilo interpretativo.Sus comienzos datan de 1981, año en el cual hace sus primeras incursiones para la televisión nacional en el programa “Tiempo de Folclore” conducido por Hernán Rapela.

En 1982, “La Voz de América", Mercedes Sosa, queda encantada con la interpretación de “Grito Santiagueño”, una zamba de la autoría de Raúl Carnota, y los invita a grabar con ella en su LP “Como un pájaro libre”.

En 1983, se presenta por primera vez en el Festival de Cosquín, con el formato de dúo junto a Raúl Carnota, haciéndose con la distinción “Revelación Cosquín ´83”.Para el año siguiente, es invitada junto a Raúl Carnota por Mercedes Sosa para participar de su presentación en el Luna Park.

En 1988 obtiene la distinción Consagración del Festival de Cosquín por su espectáculo “El Monte y su Misterio”.1991, “La Embajadora”. Entre 13 países latinoamericanos, representa a la República Argentina en el Primer Festival de la Canción Folklórica Latinoamericana en Washington.“Una cantora del país por el mundo”, ha compartido escenarios y proyectos con infinidad de artistas nacionales e internacionales, realizando espectáculos en Miami, Washington, Italia, España, Francia, Alemania y Brasil.

Fue distinguida como figura ilustrada del Folclore Nacional con proyección internacional por el Congreso de la Nación.Integró la primera extensión del Festival de Cosquín en España.

Lleva editados doce discos, el más reciente "Veinteveinte" fue finalista en los Premios Gardel a la música en la categoría “Mejor álbum artista de folklore” (Acqua Records, 2020), tuvo la particularidad de tener a Marian Pellegrino como productora, y algunos temas rockeros y hasta una balada española, reversionados con su impronta vocal y musical.“Su propuesta es versátil y abarca las distintas expresiones que confluyen en la música folclórica”.