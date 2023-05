El intendente de Santiago Temple, Marco Ferace, denunció que sufrió un robo este sábado por la noche. Además, afirmó que los ladrones le dejaron una nota de amenaza para que se baje de su candidatura para reelección.

Fuentes policiales informaron a Télam, que los ladrones le dejaron un escrito con amenazas de muerte para que se baje de la candidatura.

Según indicaron las fuentes a Télam, fue el propio intendente quien llamó a la Policía luego de que ingresó a su casa y observó en su interior todo revuelto. Ferace, de Hacemos Córdoba, denunció en un primer momento el robo de dos notebooks y dos teléfonos celulares, entre otras pertenencias.

La localidad ubicada en Río Segundo celebrará elecciones el 18 de julio.

“La modalidad llama mucho la atención. Cuando entro al domicilio veo las puertas rotas, todo removido. En un principio lo que parecía un robo común. Hasta que en el dormitorio dejaron una nota con amenazas hasta mi persona pidiendo que me baje de la candidatura”, expresó Ferace en diálogo con el medio El Diario del Pueblo, de Santiago Temple.

El jefe comunal expresó que no se trató de un hecho de inseguridad “sino de una amenaza” y que se “ha superado todos los límites” “Lo que más me afecta es el tema de la amenaza política, porque ahí estamos yendo más allá. No es sólo ingresar a un domicilio, sino amenazar. Eso es lo que más nos pone en alerta. Vamos a seguir trabajando para desterrar lo viejo, lo que es sucio”, sostuvo.

Farace, quien agregó que en 2019 también sufrió amenazas por lo que estuvo con custodia policial en su domicilio, será candidato a la reelección como intendente en los comicios del próximo 18 de junio. En un comunicado, la Municipalidad de Santiago Temple indicó que, a pesar de las amenazas de muerte si no se baja de la candidatura, el intendente “ha decidido continuar con la campaña para no ceder ante los criminales de siempre”.