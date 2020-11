Un hecho insólito de inseguridad ocurrió en pleno barrio Alberdi.

El periodista Andrés Oliva, conductor de Crónica Matinal de Canal 10, sufrió el robo de su auto Reanult Sandero Stepway, dominio AB186SE, de la cochera ubicada en calle Doctor Silvestre Remonda 249 de barrio Alberdi.

El hecho ocurrió en la jornada del jueves y por estas horas, pese a las denuncias pertinentes y de haber "viralizado" su caso en redes sociales, no tuvo respuestas sobre la situación de su vehículo sustraído.

"Ya están trabajando los agentes de la división de Sustracción de Vehículos de la Policía de Córdoba pero, por ahora, no ha habido novedades", lamentó en declaraciones a cba24n.com.ar

En la calle Remonda 249 de barrio Alberdi funciona una cochera-lavadero, que durante la noche es cochera y durante el día funciona como lavadero de vehículos.

"Todas los noches guardaba mi auto en la cochera y a la mañana lo retiraba, bien temprano", relató Oliva.

El periodista de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) debió aislarse la semana pasada tras ser contacto estrecho de un compañero que resultó positivo de coronavirus.

“Como yo me encontraba aislado por contacto estrecho de un caso de coronavirus, yo le dejaba la llave del auto para que ellos lo movieran y que ellos pudieran funcionar como lavadero durante el día. El miércoles por la noche lo guardé y el jueves a las ocho de la noche voy a la cochera y me doy con la sorpresa ingrata de que no estaba mi vehículo", expresó.

Andrés cuenta que inmediatamente llamó a los dueños del emprendimiento y aclara incluso que uno de ellos vive en el mismo lugar. Sin embargo, las respuestas fueron totalmente insatisfactorias. "No saben qué pasó, no pueden dar ningún tipo de respuesta. Ellos estiman que alguien entró a la cochera, buscó la llave del auto y se llevó el auto", expresa Andrés con muchas dudas y molestia por lo ocurrido.

Ver: Insólito: dejó el auto en una cochera de barrio Alberdi con la llave y se lo robaron

"Ellos a la mañana sacaron el auto a la calle para poder trabajar como lavadero y no saben bien, estiman que a partir de las 14 horas, cuando el lavadero cerró, alguien entró, se llevó la llave del vehículo que estaba en un panel y se llevaron el auto de la calle", sigue en su relato.

Además, Andrés interpreta como llamativo que las cámaras de seguridad en principio no pudieron ser aprovechadas para intentar esclarecer el hecho, dado que llamativamente se habrían robado también la memoria del dispositivo, según le argumentaron en el local.

De ahí en más, cuenta que apenas se dio con lo ocurrido llamó a la Policía y luego que un patrullero tomara los datos en el lugar, realizó la denuncia formal en la Unidad Judicial que funciona el la Comisaría 1°.

Oliva manifestó que oficialmente la búsqueda no ha tenido por ahora datos favorables sobre su auto.

Finalmente, señaló que también hizo la denuncia en su seguro, al tiempo que indagará la posibilidad de realizar similar reclamo al seguro del local comercial.