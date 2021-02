Familiares y amigos de Blas Correas, el joven asesinado por la Policía el pasado 6 de agosto, realizarán este sábado 6 de febrero una suelta de globos en conmemoración a los 6 meses del crimen.

Soledad Laciar, madre de Blas Correas, expresó en Es por Acá por Radio Universidad: "Esta suelta de globos me pareció algo lindo para Blas".

El acto se realizará a partir de las 20 horas en la Plaza Enoch de Aguiar en Altos de Villa Cabrera. El lugar tiene un valor especial para la familia de Blas ya que el joven creció jugando en la plaza.

Invito a todos que nos acompañen como lo han hecho hasta ahora para que no haya un Blas más #JusticiaPorBlas Posted by Soledad Laciar on Friday, January 29, 2021 Soledad Laciar

La lucha continúa

Soledad Laciar recordó que no pudo ir a la última movilización porque "no tenía fuerzas".

"Me cuesta hacer el duelo. Es la primera vez que paso por esto. Pero me siento más fuerte de poder estar parada y poder soltar un globo en nombre de mi hijo", afirmó.

Además, Soledad declaró que seguirá luchando no solamente pidiendo justicia por su hijo sino también para que haya cambios en la institución policial. "Muchas veces uno hasta justificó estos casos. Uno veía una noticia que dispararon,pero que venían armados y uno empieza a dudar de todo. Con mi hijo intentaron hacer lo mismo y no pudieron. Quisieron implantar un arma y no pudieron. Quisieron armar una escena y no pudieron. No lo digo yo, lo dice la Justicia", explicó.

"Me siento con la obligación de seguir en esta lucha. Es bastante difícil. Voy a seguir hasta el final", añadió.

Sobre la investigación, Soledad dijo que está "conforme" y que se han logrado muchas cosas. "Sigo creyendo en la Justicia", declaró.

Además, la mujer recordó el asesinato de Joaquín Paredes a manos de la Policía. El hecho ocurrió en Paso Viejo, Cruz del Eje, el 24 de octubre de 2020. "Fue como volver a revivir lo de Blas en un instante y sentir una decepción peor. Ahí me hizo el click de 'tengo que seguir con esta lucha'", expresó.

"Fue un caso terrible y que a los dos días nadie hablaba de nada. ¿Cómo puede ser? Si de Blas siguen hablando, me siento obligada a seguir con esta lucha", concluyó.