De manera similar al asesinato de George Floyd en Minnesota, la Justicia tucumana investiga la muerte de Walter Ceferino Nadal de 43 años.

Según la causa judicial, Nadal fue detenido por dos bicipolicías de la Policía de Tucumán el pasado miércoles por sospecha de robo. El informe policial indicó que el hombre murió de un infarto tras intentar darse a la fuga.

Sin embargo, testigos de la detención afirmaron que el hombre murió asfixiado después de que uno de los policías le aplicara una maniobra de inmovilización en el cuello con su rodilla. Un testigo relató al medio la Gaceta el hecho: “Caminaba por el lugar y me topé con esa escena. Era todo muy violento. No entendía nada. Alcancé a ver que el policía más grandote se le abalanzaba y le ponía la rodilla en la nuca. El tipo, que parecía un hombre más grande, no se podía ni mover. A los gritos pedían a la gente que no se acercaran y que no filmaran con los celulares”.

“Eran dos los bicipolicías que lo redujeron. Uno de ellos tenía su rodilla en la nuca. El hombre que estaba en el piso le decía: ‘me falta el aire, me falta el aire’. El uniformado, le pedía que se callara diciendo que ‘no fuera cagón'", relató.

[S] Carole Sarubbi ⚡💚 on Twitter

Tras las versiones contrapuestas, se realizó una autopsia que determinó que el hombre falleció por asfixia. La fiscal Adriana Giannoni ordenó un estudio anatomopatológico para determinar con exactitud la causa de muerte.