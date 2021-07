Juan Manuel González, un adolescente de 14 años oriundo de Villa Santa Cruz del Lago, se debate entre la vida y la muerte hace un mes, luego de sufrir un accidente en el cuadriciclo que conducía y tras dos cirugías en el Hospital de Niños de Córdoba.

La familia del joven culpa a un trabajador de Seguridad Urbana del municipio de Villa Santa Cruz del Lago, que lo detuvo para controlarlo ya que andaba en un cuadriciclo, lo dejó ir, pero luego lo terminó persiguiendo y cuando se cayó, huyó.

“El 29 de junio llegó de trabajar con su papá y me dijo que se iba un rato en el cuadriciclo”, contó su mamá, Ayelen Ledesma, a Carlos Paz Vivo!. Dijo que luego de un buen rato, recibió una llamada telefónica en la que un mecánico le avisaba que el menor había sufrido un accidente y que lo buscaran inmediatamente "porque estaba vomitando sangre”.

De inmediato lo llevaron al hospital municipal Gumersindo Sayago y según contó la mujer “mientras lo trasladábamos en el auto, nos contaba que se sentía aturdido, pero estaba bien, le dolía el cuerpo y yo pensaba que era por el golpe y no era nada grave”.

Según el relato de la mujer, en el trayecto su hijo les señaló que un trabajador de Seguridad Urbana del municipio de la localidad donde viven “lo paró y no le creía la edad que tenía, que lo comenzó a seguir, el se asustó, aceleró y agarró una lomada y se cayó”. También les dijo que tras la caída, logró llegar hasta la casa del mecánico por su propia cuenta en el cuadriciclo.

Luego de varios estudios, el adolescente fue derivado a Córdoba "porque tenía un coágulo muy grande y un traumatismo de cráneo, lo que significó algo de terror, relató la mamá.

A pocos minutos de ingresar al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba Juan comenzó a dormirse “y no lo pudieron despertar más”, indicó Ledesma. “Ingresó a una cirugía de urgencia tipo 3 de la madrugada. Estaba contenta porque mi marido me dijo que la operación había salido bien, pero la doctora me señaló que Juan estaba muy grave y que no sabían si iba a salir”, apuntó desesperada la mujer.

El aporte clave de los testigos del accidente:

Según Ledesma, a pocos días del sinestro la llamó una chica quien dijo haber presenciado el accidente, y junto con otros vecinos le contaron "que Juan iba por la colectora de la ruta 38, a pocos metros de Peko’s, cuando un Seguridad Urbana le preguntó la edad y qué hacía con un cuadriciclo. El les dijo que nos llame, lo dejo ir pero comenzó a seguirlo con el auto”

La mujer señaló que fue en ese momento cuando su hijo se “asustó, cruzó la ruta, y agarró una calle donde fue que se cayó y lo dejó abandonado”.

“Me pregunto por qué lo tuvo que perseguir como si fuera un ladrón; le costó la vida a Juancito, hoy parece un niño con muerte cerebral. Un testigo le dijo al empleado municipal por qué no lo iba a socorrer, y le contestó que era menor”.

Estado de salud del adolescente:

El menor fue sometido a dos cirugías en la cabeza y “ahora esperamos que el cerebro vuelva a ir captando información”, indicó su mamá, quien pidió a la población que recen por su hijo.

“Ahora hay que enseñarle a caminar, a hablar, la mitad del cuerpo no le funciona, cómo me puedo sentir como madre, es sumamente doloroso”, describió.

Estuvo en Terapia Intensiva, donde “lo entubaron dos veces y ahora estamos aislados porque fuimos contacto estrecho de una persona positivo de Covid. Dimos negativo, pero tenemos que esperar el alta. Nos tenemos que volver a hacer el test, para que nos pasen a la sala común”.

Si logra recuperarse, Juan deberá pasar por una larga rehabilitación. “Lo que me queda es rogar que mi niño vuelva a ser quien era. Los médicos me dan diagnósticos cortos, me dicen que tiene muchas posibilidades porque es chico”. La mujer dijo que se encuentra muy angustiada por lo que le toca vivir junto a su hijo. “Es mucha impotencia ver a mi hijo postrado en la cama, con la mirada perdida”, concluyó.

Con información de Carlos Paz Vivo