Un paciente con Covid-19 que realizaba el aislamiento en un sector del hospital de Junín de los Andes se escapó por la ventana del centro de salud, fue intensamente buscado por algo más de una hora y lo encontraron en la casa de su madre.

El comisario inspector Daniel Castillo confirmó que el joven paciente que se fugó del hospital de Junín de los Andes con diagnóstico positivo de coronavirus, es un adolescente de 15 años que tras buscarlo por casi dos horas fue encontrado en la casa de su mamá.

"Ayer a las 12:30 del mediodía, la consigna que tenemos en el hospital nos advierte que una persona que estaba cumpliendo aislamiento social y preventivo a raíz del Covid, se había escapado de la habitación número 5. Concurrimos al hospital nos informaron que era un menor de edad y que se había escapado por la parte posterior del hospital, saltando por una ventana", narró Castillo sobre el principio del hecho.

Luego contó que entrevistaron a la madre que manifestó no poder salir a buscarlo porque también se encontraba aislada por tener diagnóstico positivo para Covid-19 y que fue ella quien cerca de las 13 avisó que el chico había ido hasta su casa.

Una vez encontrado, el adolescente fue nuevamente hospitalizado, pero esta vez junto a su mamá. "A las 17:15 ya estaban los dos internados nuevamente", confió Castillo.

No se pudieron conocer cuáles fueron las razones por las que decidió huir del centro de salud, saltando por una ventana, ya que al ser menor de edad no pudo ser entrevistado por la policía. Además, la celeridad del operativo no permitió darle intervención a las instituciones pertinentes.

"Por el lapso del tiempo que esta persona se dio a la fuga, se calcula que no tuvo contacto con nadie, porque se fue caminando hasta su casa", indicó el comisario, aunque precisó que esa investigación la hará el hospital.

Junín de los Andes, es una de las ciudades con más casos activos por detrás de la capital provincial de Río Negro.

Fuente: Diario de Río Negro.