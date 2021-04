La canción "Hay secretos", de Canticuénticos, fue clave para que una niña relatara que era abusada por un vecino y gracias al tema, incluido en la Educación Sexual Integral (ESI) se llegó al juicio y condena del abusador.

Luego del proceso judicial, la jueza de Garantías de Zapala (Neuquén) Carolina González, declaró responsable a un hombre por el abuso sexual cometido contra dos niñas y una adolescente, y al finalizar la lectura del veredicto puso en la audiencia la canción

Todo comenzó cuando una de las hermanas de la adolescente, en una conversación familiar, afirmara que en la escuela el profesor de música le había enseñado el tema, que específicamente se refiere al abuso sexual hacia niños y niñas. "No se tienen que guardar los secretos que hacen mal", repite la letra, que junto a la música compuso Ruth Hillar. No solo interpela a los chicos y chicas, sino también a los adultos. "Acá estoy, quiero ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar", una señala de las estrofas.

Fue entonces que contó una situación abusiva del, ahora condenado, y eso dio pie a que su hermana pudiese hablar sobre la violencia que la misma persona había ejercido hacia ella.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019 y el caso llegó a juicio en 2021. En su resolución la jueza describió el costo que significó, especialmente para la adolescente, "quitar la máscara al "buen vecino", al "enfrentarse a un adulto que vive a pocos metros de su casa, quedar expuesta ante todos los operadores judiciales y sus allegados".

“Esta canción evitó un desastre, porque estos eran unos abusos que iban a ir en escalada", aseguró la magistrada, en declaraciones a .rionegro.com.ar.

González enfatizó en que "gran parte de los casos donde vemos abuso sexual en la niñez, los develamientos se dan en el colegio, ya sea porque tuvieron formalmente clase de ESI o porque informalmente los maestros han hablado de esto”.

Agregó: "la cuestión del tema musical, digo, qué sencillo que es transmitir la forma de cuidarse, la forma de autoprotección. Yo felicito al profesor que les hizo escuchar este tema" sostuvo la magistrada.

El de Zapala no es el primer caso en el que una niña logra hablar de una situación de violencia sexual tras recibir en la escuela contenidos vinculados a ESI. Lo mismo ocurrió en 2019 en San Martín de los Andes, en un caso en que el agresor era el padrastro de la víctima.

Hace 15 años Argentina sancionó la ley 26.150 que creó el programa de Educación Sexual Integral (ESI). Establece el derecho del estudiantado a recibir los contenidos, tanto en los establecimientos públicos como privados.

En 2018 el Consejo Federal de Educación aprobó la resolución 340 con el propósito de garantizar el efectivo cumplimiento de la norma, y fijó cinco ejes conceptuales que se abordan en todos los niveles y modalidades educativas: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad y ejercer derechos.

"Fue conmocionante", dijo la autora de la canción

La autora contó que el tema surgió como consecuencia de otra canción que estaba componiendo para la hora de dormir de los niños: "Mientras filmábamos el video de nuestra canción de cuna “Noni noni”, en el año 2017, buscando imágenes dulces, que representaran la contención amorosa al acunar, la llegada del sueño, tuve una sensación muy fuerte de que con esta canción no estábamos acompañando a todas las nenas y los nenes. Que había una gran parte de la infancia que se iba a dormir con miedo y angustia y que necesitaba urgentemente otra canción" contó Hillar en una entrevista en el Diario Río Negro.

Daniela Ranallo, Laura Ibañez, Ruth Hillar, Daniel Bianchi, Gonzalo Carmelé, Nahuel Ramayo integran Canticuénticos. Foto gentileza.

Mientras se preguntaba "¿cómo poner en palabras y sonidos un intento de ayuda a quienes sufrían el abuso y la violencia? Parecía imposible cantar sobre una temática tan dolorosa, me llegó un mensaje de la Licenciada Sabrina Medina, que es responsable de un programa de prevención en la UADER, alentándonos a componer una canción para trabajar en la prevención del abuso....nos encontramos a hablar y ella me compartió mucha información, fundamentalmente charlamos sobre los principales ejes en los que se trabaja en prevención con niños y niñas: el tema del secreto, de la confianza, del ofrecimiento de ayuda. A medida que escribía la letra, Sabrina iba validando cada frase desde su mirada profesional y eso me dio la seguridad para incluirla en nuestro cuarto disco “¿Por qué por qué?”, editado en 2018. Para la letra usé un lenguaje sencillo, que comunicara de una manera tranquila, y compuse la música con ritmo de vidala, un género argentino de gran profundidad, relató Hillar.

"Desde que salió la canción, empezamos a recibir mensajes contándonos cómo “Hay secretos” empezaba a ayudar, empezaba a provocar cambios reales para nenas y nenes víctimas de abuso. Pero cuando en el 2019, subimos el videoclip, la canción en su formato audiovisual se viralizó enormemente. Fue difundida por muchos medios de comunicación y de esta manera llegó a muchas más escuelas, jardines y familias. El video fue realizado por “Bichofeo Animación”, con una sensibilidad y compromiso increíbles y potencia de una manera muy poética el mensaje de ayuda", sostuvo la cantautora.

"Que la jueza hiciera escuchar la canción en la audiencia me pareció increíble. Creo que sí, es un hecho profundamente pedagógico pero sobre todo una intención humana de conmover al prójimo, de interpelarlo de una manera muy profunda. Estoy convencida de que una canción que conmueve es una canción poderosa, que puede iluminar lugares oscuros, desarmar las estructuras de todos los días y proponer mundos más justos" finalizó la integrante del grupo Cuanticuénticos.

