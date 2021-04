Un robo millonario ocurrió en la localidad de Río Segundo, Córdoba.

Juan Cesana, damnificado, denunció que le robaron en su casa cerca de 8 mil dólares y 1.200.000 pesos de una caja fuerte, 50 mil pesos en efectivos que no estaban resguardados y varios aparatos más. El hombre explicó que tenía esos montos de dinero porque es dueño de un negocio de bioimágenes y varios clientes suelen pagar en efectivo.

"Me vació la casa. Me reventaron la caja fuerte, computadoras. Se llevaron todo. Hasta una pistola nueva que tenía. Me dejaron las balas y el cargador", afirmó en Entre Nosotros Rebeca. El robo ocurrió el sábado a la noche, cuando no había nadie en el lugar, y que se percataron del crimen durante el doming.

La víctima contó que su casa está ubicada a unos 70 metros de la comisaría. Además, relató que cuando la policía estaba investigando en su domicilio, una mujer fue sorprendida por ladrones en su hogar, a 50 metros de la comisaría, y golpeada. Los ladrones lograron escapar.

"Salieron corriendo. Estamos muy desprotegidos", afirmó.