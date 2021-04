Pese a actuar con cierta rapidez, en la Municipalidad de Valle Hermoso no se logró evitar una serie de estafas, realizadas a partir del hackeo de la cuenta de Instagram del intendente local, Jorge Caserio .

El propio mandatario confirmó que se vieron involucrados "al menos tres personas", las cuales transfirieron, a un grupo de cuentas distintas, un total de 15 mil pesos cada una.

Los hechos se iniciaron a descubrir en la mañana del miércoles. A través del chat de la cuenta de Instagram de Caserio, recurrieron a varios conocidos para realizarles un pedido de transferencias inmediatas de dinero.

“Hola vos cómo estás? ¿Será que te puedo pedir un favor? ¿De por casualidad vos no tenés saldo en alguna cuenta o dinero en Santander? A ver si me podés ayudar con una transferencia. Es que me excedí del límite diario y yo te lo entregó en una hora. Necesito 15 mil ”

De hecho buena parte de los funcionarios municipales recibieron el mismo mensaje .

Según el sitio La Estafeta, los pedidos fueron a dos CBU fueron distintos, ambos de un banco privado, y sus titulares tienen DNI del extranjero.