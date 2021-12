Un camionero fue protagonista de una gran imprudencia en la Ruta 11, del Chaco, que pudo haber terminado en tragedia.

El conductor del vehículo de gran porte, se adelantó en una ruta de doble mano, justo cuando venia otro camión de frente, para pasar a un micro que circulaba camino a Resistencia.

Afortunadamente pudo hacer la maniobra y regresar a su carril, pero por esto, otro auto que estaba más cerca tuvo que irse a la banquina.

Las imágenes fueron captadas desde otro camión que observaba las conductas temerarias del chófer.

Según el medio local Verda Diario, Luis, que iba acompañado por su esposa Natalia Ramirez, quien grabó el video expresó: “Venía transitando por ruta 11 hacia la 16 y, pasando el cruce de Colonia Benítez, nos pasa un camión que ya venía haciendo ‘pavadas’ desde atrás”.

“En una de las curvas casi hizo un desastre, no sé cómo los demás vehículos no lo denunciaron. Nadie le tocó bocinó, todos los conductores se tiraban a la banquina. En el momento que me sobrepasa lo hace casi a unos 100 kilómetros por hora”.

El matrimonio que filmó lo sucedido le avisó a la guardia urbana de Nicolás Avellaneda y ademas llamaron al 911, pero les contaron que lo siguieron unos kilómetros y no pudieron hacer más nada.