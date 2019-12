Yanina Vera realizó una denuncia por violencia obstétrica contra el hospital Ferreyra, la clínica Caraffa, directivos de Apross y a personal médico de los centros médicos.

La mujer relató a Canal 10 que su hijo, Caetano, falleció a los 4 días de haber nacido. "Hasta el día de hoy no sé de qué se murió", expresó.

Lola Guerra, abogada de Yanina, explicó que la denuncia es por violencia física, psicológica y simbólica en lo institucional y en lo obstétrico.

"Denunciamos porque necesitamos que se visibilice que las mujeres no tiene que vivir estos maltratos cuando van a parir. Se violó la ley de Derechos del Paciente, la ley de Parto Humanizado y la de Violencia de Género", agregó.

Durante su embarazo, Yanina Vera fue diagnosticada a las 36 semanas con preeclamsia, es decir, alta presión arterial.

Por tal motivo, fue derivada del hospital Ferreyra al Caraffa. "Me trasladaron sin mediar nada y sin trasladar la historia clínica", denunció.

En la clínica Caraffa, Yanina tuvo a Caetano con 36 semanas y media de gestación. "Me maltraron. No podíamos ver al bebé fuera del horario de visita cuando la ley dice otra cosa", expresó.

Además, la mujer declaró que durante su internación fue manoseada por uno de los médicos.

Debido a complejidad del embarazo, Caetano estuvo internado 4 días en la clínica. En el quinto día, Yanina, que había sido dada de alta, recibió por teléfono la noticia de la muerte de su hijo.

A un año del fallecimiento, desconoce la causa del deceso.

"Ninguna de las dos clínicas me dejaron ser la mamá de Caetano. Quiero esclarecer la causa de muerte. Que no le pase nunca más a una mama y papá esto. No es justo que te maltraten", dijo Yanina.