Todos amamos cantar los éxitos de Queen, pero ¿podés cantar como Freddie Mercury? El FreddieMeter, o fredímetro, viene a poner a prueba tus habilidades como cantante.

Una inteligencia artificial desarrollada por YouTube Music y el Mercury Phoenix Trust busca determinar si existe en el mundo una voz similar a la del legendario vocalista de la banda británica.

El experimento usa modelos de machine learning desarrollados por Google para determinar si tu timbre, melodía y entonación se acercan de alguna forma a la de Freddie. Los audios se analizan dentro de tu celular, por lo que los registros vocales permanecen en privado.

Para comprobarlo, el FreddieMeter -al que se puede acceder a través de este link: FreddieMeter- tiene cuatro canciones: Somebody to love, We are the champions, Don't stop me now y Bohemian Rhapsody. Es necesario elegir una de ellas para cantarla. Una vez que la inteligencia artificial examina tu voz, puede registrar resultados como estos:

El FreddieMeter se desarrolló junto al Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica que lucha contra el VIH/SIDA en todo el mundo y fue fundada por Brian May, Roger Taylor y su mánager Jim Beach en memoria de Freddie Mercury, quien murió en 1991 a causa de enfermedades ligadas al SIDA.

Este fondo, que recolecta donaciones, financió más de mil proyectos alrededor de 56 países para combatir el virus y donó más de 17 millones de dólares en los últimos 27 años.