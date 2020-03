La Casa de Altos Estudios cuenta con una plataforma propia dentro de edX. Consiste en una variedad de opciones de cursos en línea gratuitos, dentro de la tendencia global denominada MOOC, que significa en inglés de Massive Online Open Courses o cursos online masivos y abiertos.

Son cursos a ritmo propio, que significa que no tienen un horario fijo. Generalmente, quedan disponibles online en función del requerimiento de los usuarios/estudiantes. Los materiales del curso no se publican según un horario - simplemente está todo disponible al abrirse el curso. Las tareas y los exámenes no tienen fechas límites aparte de la fecha de cierre del curso.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ofrece, en línea, 20 cursos (18 de ellos, gratuitos en su cursado, se abona el certificado en caso de desearlo). Los dos únicos pagos son los micromasters Siembra Directa: agricultura productiva sustentables y Gestión de Servicios.

Ver: Quedate en casa: cursos gratuitos de oficios de la UNC en la plataforma edX

Ahora, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, la UNC anunció que ya está disponible para cursar el micromaster “Gestión de servicios: Diseño integral de experiencias exitosas”, un programa compuesto por tres cursos masivos abiertos y en-línea con nivel de posgrado, desarrollado en forma conjunta por la Facultad de Ciencias Económicas y el Campus Virtual de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

En este micromaster se introduce a los estudiantes en el trabajo con herramientas, modelos y estrategias para enfrentar los desafíos inherentes a la gestión y prestación de servicios de calidad en el contexto actual. Al mismo tiempo, integra contenidos de estrategia, marketing, operaciones y recursos humanos, centrados en el conocimiento de los clientes. Además, incluye casos reales y actividades que entrenarán a los estudiantes mediante dinámicas creativas y amenas.

Los alumnos que finalicen y aprueben exitosamente el micromaster obtendrán el crédito académico (Reconocimiento de Trayecto Formativo, RTF), con la posibilidad de solicitar el ingreso al programa de la maestría en Dirección de Negocios (MBA) de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC), para continuar con esa carrera de posgrado de manera presencial.

Los tres cursos que componen la oferta académica del micromaster son: Marketing Enfocado en la Estrategia de Servicios; Gestión de Operaciones; Gestión de Personas: Recursos Humanos.

Los interesados pueden inscribirse y acceder al programa aquí.

Cuáles son los cursos de la UNC en edX

La microbiología del Sistema de Siembra Directa (inicia el 20 de abril de 2020)

El suelo es el lugar del planeta donde ocurre la transformación de la materia generando biomasa. Los microorganismos tienen diversas funciones generando biofertilidad. En la actualidad se está estudiando la salud del suelo en relación a la ocupación con cultivos. Cuanto mayor rotación de cultivos tenemos mejor puede ser la biología y salud del suelo.

El suelo en el Sistema de Siembra Directa (inicia el 20 de abril de 2020)

Se analizarán las evidencias y procesos que se asocian al Sistema de Siembra Directa para mejorar o mantener las propiedades del Suelo; la capacidad de descomponer, neutralizar, almacenar, acomplejar, y otros mecanismos.

La Tecnología en Siembra Directa - Agricultura por ambientes (inicia el 20 de abril de 2020)

Cómo se logra la eficiencia del Sistema SD con el acompañamiento del desarrollo de maquinaria especialmente diseñada. Esto obliga a la industria avanzar en innovación que permita adaptarse a diferentes situaciones agroecológicas.

El manejo de plagas, malezas y enfermedades en los Sistemas de Siembra Directa (inicia el 20 de abril de 2020)

Desde el Manejo de plagas nos centraremos en definir el Monitoreo como un seguimiento secuencial en un período de tiempo, realizando muestreos de los mismos. Realizando un relevamiento y registro de la información pertinente con el objetivo de definir el manejo sanitario de un cultivo.

Siembra Directa: Contexto Histórico y Agricultura Certificada (inicia el 20 de abril de 2020)

Se analiza el sistema agroproductivo y su relación con la demanda mundial de alimentos. Se abordará el sistema de siembra directa como respuesta a la producción de alimentos de forma sustentable en los tres pilares, económico, social y ambiental.

Aprende los fundamentos de la teledetección, herramientas de procesamiento de información satelital y aplicaciones del sensado remoto.

Se trata de un curso en línea para entusiastas de la Astronomía y las ciencias del espacio, que no requiere de ningún conocimiento académico previo.

En este curso en línea conocerás diferentes aspectos sobre el continente blanco, de la mano de un grupo de científicos que trabajaron allí. Se tratarán aspectos físicos, históricos, biológicos, ambientales y geopolíticos.

Los documentos más antiguos sobre un diluvio universal, que casi elimina la vida de la faz de la tierra, provienen de Babilonia. En este curso, exploraras las viejas historias del diluvio, cuyos primeros ejemplares tienen hoy unos 3700 años.

En este curso en línea te ayudaran para que aprendas a observar, analizar y diseñar experiencias memorables para el cliente interno que impactarán en la fidelización incremental del cliente externo.

El consumidor del siglo XXI ha cambiado sus hábitos de consumo, aprende en este curso en línea qué hay detrás de estas tendencias y cómo ofrecer nuevas experiencias de servicio, algunos ejemplos son: Airbnb, Netflix, Spotify, Uber, Andrés Carne de Res.

En este curso en línea se realiza una introducción a las dimensiones más relevantes del diseño y ejecución de operaciones en general y a su enfoque hacia el sector servicios en particular.

Podrás conocer el contenido y las actividades propuestas habilitan al reconocimiento y comprensión de los desafíos inherentes a la gestión y prestación de servicios de calidad

Aprenderás sobre la gravedad cuántica de lazos o bucles, uno de los enfoques que se están estudiando para aplicar las reglas de la mecánica cuántica al campo gravitatorio descrito por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein.

Aprenderás cómo funcionan los ritmos biológicos y el impacto en nuestras vidas. Los organismos vivos contamos con un sistema que permite adaptarnos a cambios ambientales, conoce cómo funciona realmente este reloj y cuál es su impacto en nuestra salud.

En este curso, con la Dra. Gabriela González, vas a viajar por uno de los descubrimientos científicos recientes más importantes, donde vamos a aprender cómo se producen y cómo se detectan las ondas gravitacionales y por qué lo hacemos.

Aprenderas cómo la implementación de la siembra directa en la agricultura y los avances en biotecnología permiten que los países puedan tener un gran crecimiento en su producción y área cultivable.

Para estudiar el funcionamiento del sistema monetario enfocando en Argentina previo a la creación del Banco Central, nos estamos refiriendo a la Primera Caja de Conversión o Currency Board en el período 1890 -1935.

Los dinosaurios de la Patagonia son conocidos en el mundo entero. En este curso vas a recorrer la historia de los hallazgos de los dinosaurios de esta región, a analizar sus relaciones de parentesco y a describir sus características más representativas.

Aprenderás el sistema de Siembra Directa: Su contexto histórico y Agricultura Certificada, principios y fundamentos de la siembra directa.

Cómo anotarte

1. Tenés que entrar al sitio web o descargar la app EDX tanto para Android como iOS.

2. Debes buscar UNCórdobaX donde podes registrarte y anotarte en los cursos. Debes ingresar tu CV o compartir tu perfil de Linkedin.

Son cursos gratuitos y no hace falta contar con estudios previos. Al finalizar recibirás un certificado verificado.