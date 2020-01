Desde el 31 de enero hasta el 2 de febrero, Córdoba sera sede de la 11º edición de la Córdoba Game Jam. Será un encuentro entre programadores, diseñadores, músicos y artistas de diferentes disciplinas en el que se desarrollarán videojuegos, juegos de mesa y hardwares.

El desafío es que, por equipos, puedan desarrollar en 48 horas alguno de esos elementos en base a un tema en común. La cita será en el Campus de la Universidad Blas Pascal y se esperan más de 200 participantes.



Córdoba Game Jam

Estas jornadas forman parte de la Global Game Jam, un evento único que se realiza en más de 800 ciudades del mundo, de manera simultánea. La consigna secreta será la misma para todas las sedes que participarán al mismo tiempo, cada una en su franja horaria.

Ya hace 10 años se realiza este encuentro en Córdoba, que está dirigido a toda persona interesada en el mundo de los videojuegos dispuesta a intercambiar ideas y divertirse. El objetivo es pasar un buen momento y crear juegos experimentales que resulten originales e innovadores.

Imagen de la CGJ del 2019

La industria del videojuego dejó de ser emergente y se estableció como una de las más estables del momento. En el periodo 2018-2019 América Latina y el Caribe generó $5000 millones de ingresos según el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo Argentina, México y Brasil los que lideran la tabla.

En este contexto, Debora Theaux, coordinadora general de la Córdoba Game Jam, expresó: “Seguimos buscando generar un espacio de alfabetización digital y promoción cultural, artística y tecnológica de la industria del desarrollo y comercio de lo audiovisual y los videojuegos. Este encuentro invita a participar a toda persona interesada ya que no tiene barreras de ingreso, es totalmente gratuito y no es una competencia, por lo que al no haber ganadores, resulta ser una instancia de aprendizaje intensivo ideal para dar los primeros pasos en el mercado, incluso si no se tienen conocimientos en programación o arte”.

Podés inscribirte aquí hasta el 31 de enero.

Mirá el informe del programa "Me Gusta" sobre el evento del año pasado: