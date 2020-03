La desinformación, noticias falsas o fake news son un flagelo que hay que tomar seriamente. Más aún ante la pandemia de coronavirus, cuando compartir desinformación puede contribuir al pánico y a la paranoia.

Tras la difusión de un decreto que simula ser parte del Boletín Oficial pero que en realidad es falso, desde cba24n.com.ar decidimos recopilar una serie de recomendaciones que ayudarán a detectar cuándo estamos frente a una noticia falsa y qué hacer ante esas situacione

Prestar atención a los mensajes que parezcan raros y dudar de los títulos. Muchos de los mensajes y enlaces a sitios web que contienen mentiras o noticias falsas suelen tener errores ortográficos o tienen diseños extraños. Además, las noticias falsas suelen presentar títulos llamativos escritos en letras mayúsculas y con signos de exclamación. Si un título contiene afirmaciones sorprendentes y poco creíbles, es probable que se trate de información falsa.

Observar con atención la dirección de URL. Una URL impostora o que imita una original puede ser una señal de advertencia que indica que se trata de una noticia falsa. Muchos sitios de noticias falsas realizan pequeños cambios en la URL de las fuentes de noticias auténticas para imitarlas. Conviene visitar el sitio original para comparar la URL con las fuentes establecidas.

Consultar varios informes periodísticos, comunicadores calificados y fuentes oficiales. Si tenés dudas sobre la veracidad de un mensaje, hacé una búsqueda en Internet de los hechos y corroborá la información en sitios de noticias confiables para identificar la fuente de la historia. Si ningún otro medio está reportando la noticia, es posible que sea falsa. Si aparece en varias fuentes de confianza, es más probable que sea verdadera. Si después de eso aún te quedan dudas, tratá de informarte más consultando a personas confiables o a profesionales de la información.

Investigar y verificar las fuentes. Revisá que la noticia esté escrita por una fuente de confianza respaldada por una reputación de exactitud en la información. También es útil comprobar las fuentes del autor para confirmar que sean precisas. Si no se aportan pruebas o se confía en expertos cuya identidad no se menciona, es posible que la noticia sea falsa.

Ojo con las fotos y los archivos multimedia. Los archivos de imagen, video y audio pueden ser editados para intentar engañarte. Las noticias falsas suelen contener imágenes o videos manipulados. En ocasiones, es posible que la foto sea auténtica, pero que la hayan sacado de contexto. Puedes buscar la foto o imagen para verificar de dónde proviene.

Mantener al margen los prejuicios propios. Ayuda adoptar una postura crítica incluso ante información que confirme tus creencias preestablecidas y corroborar los hechos antes de compartir dicha información. Con frecuencia, las noticias que parecen inverosímiles suelen ser falsas.

Las noticias falsas buscan generar impacto a través de la emoción. ¿La noticia que estás viendo te enoja, te entristece o te hace muy feliz? Una de las estrategias que utilizan quienes difunden desinformación es esta, así que si un mensaje que te llegó te resulta indignante, triste, te da miedo o es demasiado optimista, prestá atención y no lo compartas.

Las noticias falsas suelen viralizarse. El hecho de que un mensaje se comparta muchas veces no lo hace cierto. No reenvíes un mensaje solo porque el remitente te lo pida. Si identificas algo que es falso, avisale a la persona que compartió la información con vos y animala a que verifique la información antes de compartirla. Si constantemente recibís noticias falsas en un grupo o de un contacto, reportarlos.

Distinguir si la noticia es una mentira o una broma. A veces es difícil diferenciar una noticia falsa de una publicación humorística o satírica. Comprobá si la fuente de donde proviene suele realizar parodias, y si los detalles y el tono de la noticia sugieren que puede tratarse de una broma.

Comprobar las fechas. El orden cronológico de las noticias falsas puede resultar ilógico, o incluso pueden estar alteradas las fechas de los eventos o ser noticias viejas.

En WhatsApp, identificar los mensajes reenviados. La etiqueta "Reenviado" te ayuda a identificar si los mensajes que recibes los crearon tus amigos o familiares, o los creó alguien más. Cuando un mensaje se reenvía de usuario a usuario más de cinco veces, esto se indica con un ícono de una flecha doble.

Revisar las cadenas y audios que llegan. Por regla general, conviene no compartir los audios y las cadenas que hicieron personas que no conocés. Una vez que se viraliza, es imposible saber quién está detrás del mensaje que recibiste. Muchas veces, se atribuyen audios a personalidades destacadas, o supuestos testigos que en realidad no son quienes afirman ser o nunca estuvieron en el lugar de los hechos. Asegurate de corroborar antes de compartir si no sabés quién es el autor del mensaje original.

Recordar que algunas noticias son falsas de forma intencional. Es conveniente reflexionar acerca de las noticias que se consumen y compartir sólo las que sabés que son creíbles.