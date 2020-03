Según el reporte que diariamente elabora el Ministerio de Salud de la Nación, este jueves se confirmaron 87 nuevos casos de coronavirus en el país.

Con ellos, la cantidad de contagiados llega a 586 con 12 casos que resultaron fatales.

La cifra, que tendrá un incremento, guarda similitud con la proyección que realizara, a través de un modelo algebraico, el reconocido matemático cordobés Daniel Penazzi.

Su trabajo, ha aclarado a través de su cuenta de Twitter, apunta a conocer la evolución del covid19 en Argentina, con predicciones de corto plazo. "Los datos todavia son muy pocos para hacer predicciones de largo plazo", ha remarcado.

"Hice un modelo simple usando las técnicas mas básicas. Estoy seguro que los estadísticos están usando herramientas mas sofisticadas y tendrán mejores modelos", ha destacado.

El cálculo fue presentado el pasado 15 de marzo, cuando el Gobierno no había determinado aún el aislamiento obligatorio, y por lo tanto con una velocidad de transmisión menor dado que aún no se habían concretado cientos de retornos de argentinos que vacacionaban en Europa o Estados Unidos.

Sin embargo, aunque finalmente el Gobierno endureció sus restricciones, sigue arrojando resultados precisos.

Una cuarta parte

"La proporción de casos se mantiene, en términos generales. Alrededor de una cuarta parte de nuevos casos de un día a otro. Lo que pasa es que los números son cada vez más grandes", indicó esta mañana Penazzi, en diálogo con Crónica del Mediódía.

"Este modelo lo realicé con los casos hasta el viernes 13 de marzo. Y qué es lo que pasaría si no hubiésemos tomado absolutamente ninguna medida. Este modelo no debería valer más en muy poco tiempo, porque las medidas se han tomado. Hay un factor de demora porque la gente tarda en infectarse y en contagiar. Aunque la cuarentena se haya decretado el pasado viernes sus efectos no se van a reflejar hasta un cierto tiempo", añadió.

El estudio prevé que el pico de casos podría registrarse en abril. Sin embargo, el gobierno espera el mayor crecimiento en mayo.

"Debería empezar a bajar si miramos el modelo de China. Puede ocurrir que la cuarentena nuestra no funcione tan bien como en China y el pico llegue en mayo. Pero ojalá se de en abril", señaló el matemático.

"Por lo menos comenzamos antes que Europa. Seguramente hay estadísticos que están analizando con muchas más variables, porque muchos han vuelto de Europa. Ya no deberíamos reflejar más el crecimiento de aquella fórmula. Lo mío fue didáctico para explicar a la gente y para decir que no hay que entrar en pánico porque el crecimiento de casos va a suceder. Ahora hay que tener esperanza porque se han tomado medidas", sentenció