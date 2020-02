Después de estar 328 días en una misión en el espacio, la astronauta Cristina Koch regresó a la Tierra.

Así, Koch se convirtió en la mujer que más tiempo estuvo en el espacio, superando a Peggy Whitson.

Este jueves, la estadounidense volvió a su casa y registró el reencuentro con su perro. "No estoy segura de quién estaba más emocionado. Me alegro de que me recuerde después de un año", escribió junto al video que compartió en sus redes sociales.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn