Circula por WhatsApp y por Facebook un video en el que una persona filma varios billetes de $100 que tienen en el diseño la imagen de un ciervo llamado “taruca”. El video que circula es acompañado de un texto que sostiene que estos supuestos billetes sin número se imprimieron así para que haya una “emisión descontrolada”, tomando como excusa la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, todo esto es falso: en el video únicamente se filma el anverso del billete, mientras que la numeración de este diseño está al reverso, como indica el propio sitio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, si no tuvieran numeración no tendrían validez legal para realizar compras u otras transacciones.

El video fue enviado en varias oportunidades al número de WhatsApp del medio Chequeado para que sea verificado. Además, se reprodujo más de 600 veces en Facebook, según los datos de publicaciones que lo compartieron (ver acá y acá).

La numeración está en la parte de los billetes que no se muestra en el video

El diseño del billete que se ve en el video es el que se lanzó en 2018 durante la gestión de Cambiemos. Como se indica en la página oficial destinada a este billete, la numeración aparece al reverso: impreso en color negro en el extremo superior derecho y en rojo en el extremo inferior izquierdo.

Chequeado se contactó con el área de Prensa del BCRA para consultar por este tema. Desde la institución aclararon que, “a raíz de esto, se publicó en las redes oficiales que esta familia de billetes [la que incluye animales autóctonos] sólo está numerada en el reverso”, es decir, en la parte que no se muestra en el video. El ejemplo utilizado en las redes del organismo fue el billete de $1000 presentado en 2017 (ver acá y acá).

Además, también aclararon que “aquellos billetes que no poseen numeración no tienen valor legal”: no sirven para realizar compras o realizar cualquier otro tipo de transacción económica. Únicamente son válidos aquellos que se ajustan a los diseños de la Casa de la Moneda, sociedad estatal encargada “de la impresión de billetes y acuñación de monedas de curso legal”.

Efectivamente, toda la familia de billetes que se lanzaron durante el gobierno de Mauricio Macri y que tienen impresiones de animales autóctonos sólo tienen numeración al reverso. En 2016, se lanzó el billete de $500 (que incluye un yaguareté) y el de $200 (que incluye una ballena). Al año siguiente, el billete de $1000 (con un hornero) y el de $20 (con un guanaco). Finalmente, en 2018 aparecieron el de $100 (con una taruca) y el de $50 (con un cóndor).

Todos los billetes y monedas de circulación legal están disponibles acá.

¿Qué pasa con la emisión de billetes durante la cuarentena?

La Casa de Moneda está dentro de las excepciones del aislamiento obligatorio y continúa funcionando durante la cuarentena, como se explicó en esta nota.

Según los datos del Banco Central, en marzo la base monetaria -el indicador que se utiliza para medir el dinero que circula en el país- aumentó un 33%, muy por encima de la inflación de 3,3% que midió el INDEC para dicho mes. La base monetaria incluye los billetes y las monedas en poder del público, en entidades financieras o en la cuenta corriente del propio banco. Si se miran los últimos datos del 16 de abril, muestran un aumento casi del 6% en lo que va de abril y una suba interanual superior al 85%, también muy por encima de la inflación de los últimos 12 meses -cercana al 50%-.

“El BCRA está financiado los gastos extra que está realizando el gobierno y además está contrarrestando la fuerte caída de recaudación que trae el aislamiento obligatorio y la menor actividad económica”, explicó en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) dirigido por Nadin Argañaraz -ex subsecretario de Desarrollo en el Ministerio de Hacienda de la Nación entre 2016 y 2017-.

En este sentido, Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina fundada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, sostuvo: “Muchos alertan, con razón, por el crecimiento acelerado de la base monetaria y su impacto en la inflación. El problema es que no emitir en este contexto sería peor: atravesar esta crisis sin políticas expansivas profundizaría aún más la recesión y el deterioro del tejido social”.

*Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina. Por Chequeado.