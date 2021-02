Peter Rawlinson está convencido que Lucid Air es el mejor automóvil eléctrico del mundo.

“Nadie me cree, pero estamos a punto de llevarlo a otro nivel”, dijo en una videollamada por Zoom,

Hace una década trabajó como ingeniero líder del Model S de Tesla, el revolucionario automóvil totalmente eléctrico que arrasó en el mundo del automovilismo en 2012.

Ahora se vendrá el lanzamiento de la edición “Dream” del Lucid Air que promete superar al modelo S con 517 millas (832 Km) por carga líder en la industria, un sistema de recarga más rápida y la capacidad de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 2 segundos.

En contraparte, desde Tesla adelantan que a finales de este año lanzarán un Model S “Plaid +” que acelera en poco menos de 2 segundos y puede recorrer 520 millas (836.59 km) por carga.

El Lucid Air es un automóvil de lujo que vale 169.000 dólares.

El objetivo de Rawlinson es aprovechar la tecnología de propulsión de 1,080 caballos de fuerza de Air, que afirma es la más eficiente del mundo, para impulsar vehículos eléctricos más baratos.

En cinco años, Rawlinson quiere vender cientos de miles de autos eléctricos de 40.000 dólares. Para ello, desea acordar con los grandes fabricantes de automóviles para vender vehículos eléctricos de mercado masivo de 25.000 dólares.

Con este mismo objetivo, Rawlinson quiere construir sus autos en la primera planta automotriz de Arabia Saudita, país rico en petróleo, cuyo fondo soberano posee dos tercios de su compañía.

“Hay un gran malentendido sobre nuestro modelo de negocio”, dice el ingeniero galés de 63 años.

“No se trata de hacer un coche caro para gente adinerada. No es por eso que estoy aquí. Eso no es lo que me impulsa. Quiero que fabriquemos un millón de autos al año. La ambición de Lucid es tener un efecto profundo. No somos una obra de minorías“, aseguró.