Facebook sigue siendo la red social más usada en el mundo.

Por ello, desde la compañía -para mantenerse vigentes- deben generar nuevos desarrollos e implementar nuevas funciones con lanzamientos de actualizaciones constantes.

Ahora, esta plataforma puso a disposición de los usuarios una nueva reacción, además del famoso "me gusta", "me encanta", "me divierte", "me asombra", "me entristece" y "me enoja".

Las reacciones, también conocidas como Facebook reactions, llegaron a la red social para que los usuarios pueden expresar lo que sienten sobre una publicación

De estas reacciones, los usuarios pueden seleccionar solo una para calificar el estado de un contacto, fanpage o un streaming.

En este momento, en medio de la pandemia del coronavirus, Facebook lanzó una nueva reacción.

Se trata del "Me importa" o "Care". Facebook ha habilitado esta reacción para que sus usuarios puedan usarla en publicaciones referidas al coronavirus.

Alexandru Voica, gerenta de comunicaciones tecnológicas de Facebook, apunta que la nueva reacción llegará paulatinamente a todo el mundo con la finalidad de "mostrar amor y apoyo extra" en medio de la pandemia del coronavirus.

"Sabemos que este es un momento incierto, y queríamos que las personas pudieran mostrar su apoyo, de manera que sus amigos y familiares sepan que están pensando en ellos. Las nuevas reacciones de atención en Facebook y Messenger, son una forma para que las personas compartan su apoyo entre ellas durante este tiempo sin precedentes", señaló Alexandru Voica en Twitter.

Lo único que debes hacer para activar el "Me importa" en Facebook es actualizar la aplicación en tu teléfono celular.

Es el único truco.