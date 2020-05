Diversos medios nacionales publicaron que la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los EE.UU. en español) encontró evidencias de un “mundo paralelo”. Es el caso de Página 12, El Tribuno, A24, BAE Negocios y Ámbito Financiero. Algunos de ellos, además, indicaron que en este universo paralelo “el tiempo corre hacia atrás”.

Las notas tuvieron más de 11 mil interacciones según CrowdTangle, una herramienta de Facebook para medir el alcance de los contenidos en esa red social (ver acá, acá, acá y acá).

Pero es todo falso: la NASA no confirmó este supuesto descubrimiento. La confusión surge de una malinterpretación de un artículo de hace unos meses atrás, que sugiere una hipótesis no comprobada de científicos externos a la NASA sobre los resultados de un experimento realizado en 2016.

Por qué se trata de un contenido falso

Este contenido también fue chequeado por otros verificadores de datos de la región, Colombia Check (Colombia) y Mala Espina (Chile).

Mala Espina envió un mail a la NASA y la respuesta fue textualmente esta: “La NASA proporciona fondos para ANITA (Antena Transitoria Impulsiva Antártica), que es una investigación de globos dirigida por Peter Gorham en la Universidad de Hawai en Manoa. ANITA utiliza el hielo antártico para detectar la emisión de radio de los neutrinos [N. de R.: partículas subatómicas] que interactúan con la masa de hielo a continuación”.

“La NASA y el equipo de Gorham no creen que los datos recopilados sean prueba de un universo paralelo. La NASA se basa en el proceso de revisión por pares de la comunidad científica a través de publicaciones de investigación. Los tabloides han conectado engañosamente el trabajo experimental de la NASA y Gorham, que identificó algunas anomalías en los datos, a una teoría propuesta por físicos externos que no están relacionados con el trabajo. Gorham cree que hay explicaciones más plausibles y fáciles de las anomalías”, agregó la NASA.

Tampoco hay ninguna comunicación oficial de la NASA en sus redes sociales (ver acá y acá) o en la página web oficial sobre el supuesto descubrimiento.

Pero, ¿de dónde surgió la desinformación?

Según publicó Colombia Check y pudo comprobar el medio Chequeado, la historia es la siguiente. Una nota del medio británico Daily Star se hizo viral con el título “Científicos de la NASA detectan universo paralelo ‘cerca del nuestro’ donde el tiempo corre a hacia atrás”, donde se citaba un artículo de New Scientist, una revista científica británica -a la que a su vez refieren también varios de los medios que publicaron la desinformación-. La revista publicó un artículo el 8 de abril último, llamado “Puede que hayamos descubierto un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo” (“We may have spotted a parallel universe going backwards in time”, en inglés). Allí, New Scientist cuenta sobre un experimento realizado por el equipo de ANITA (Antena Transitoria Impulsiva Antártica) en 2016, dirigido por Gorham y publicado en un paper en 2018.

Esta antena, según explica la Universidad de Hawai, es “un radiotelescopio para detectar neutrinos de rayos cósmicos de energía ultra-alta desde un globo científico que vuela sobre el continente de la Antártida”. Se trata del primer observatorio de la NASA [que financia el proyecto] para neutrinos de cualquier tipo”.

En el experimento de 2016 el equipo detectó neutrinos pero que no venían desde el cielo, como esperaban, sino desde el suelo terrestre; algo en teoría imposible. Según la revista, una de las posibles explicaciones para este fenómeno que sorprendió a científicos externos a la NASA es que los neutrinos hayan venido de un universo paralelo.

Pero New Scientist es el único medio que publicó esta posible explicación, si se busca en Google -excluyendo el mes de mayo, cuando se difundió esta desinformación-. En una entrevista con su universidad en 2018, Gorham explicó que es probable que su equipo haya descubierto un nuevo tipo de partícula y que, por lo tanto, estemos ante un nuevo modelo de la física. Sin embargo, no menciona la posibilidad de un universo paralelo.

En el artículo Gorham sí dice que una hipótesis que surgió era una “con la que no todo el mundo estaba cómodo”. Pero esta cita no era en referencia, como publicaron varios medios, a la existencia de un universo paralelo.

¿Entonces, a qué se refiere el investigador? Es posible que los neutrinos detectados desde abajo hayan atravesado todo nuestro planeta (de norte a sur, pasando por el centro de la Tierra) y por eso el globo de ANITA los haya detectado viniendo desde el suelo de la Antártida. Pero los neutrinos no tienen la capacidad de “atravesar la materia a altas velocidades”, aunque un tipo de neutrino (llamado tau neutrino) sí tiene la capacidad de transformarse momentáneamente en otra partícula, tau lepton, que sí puede.

La hipótesis es que los tau neutrinos se hayan transformado en tau leptones, hayan atravesado el planeta, y luego se hayan reconvertido en neutrinos. Pero, como reporta New Scientist, según los cálculos de los científicos “las probabilidades de que dos veces un tau neutrino haya atravesado la Tierra durante un vuelo de ANITA era de una en un millón”.

Más adelante en la pieza, New Scientist explora otra hipótesis, citando a otros científicos externos a la NASA: una posible explicación de esta transformación y retransformación de los neutrinos es la existencia de un universo paralelo, creado a la vez que el nuestro durante el ‘Big Bang’, pero que está en constante contracción (mientras que el nuestro está en constante expansión). Pero se trata de eso, una hipótesis que no está comprobada.

Ante la consulta de Chequeado, desde Página 12 no contestaron y luego cambiaron el título “Científicos de la NASA hallaron evidencia de un potencial universo paralelo” por el formato de pregunta “¿En un experimento financiado por la NASA hallaron evidencia de un universo paralelo?” sin incluir una actualización en el texto para el lector.

Desde el diario El Tribuno de Salta contestaron al medio que se basaron en un cable de la agencia NA titulado: “La NASA detectó energía que podría ser de un universo paralelo donde el tiempo iría hacia atrás”. El artículo se mantiene igual y sin ninguna corrección hasta la publicación de esta nota.

A24 y Ámbito Financiero, por su parte, eliminaron los contenidos, mientras que BAE Negocios cambió su título por “La verdad del Universo paralelo que habría descubierto la NASA”, aunque la información de la nota sigue siendo falsa.

*Por Chequeado.