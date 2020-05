Circula en Facebook una nota titulada de la siguiente manera: “El covid-19 no es un virus es un exosoma influido por la contaminación electromagnética (sic.)”. Este artículo fue publicado por un sitio español a comienzos de abril último. Sin embargo, lo que dice es falso: los especialistas explicaron a Chequeado que la COVID-19 efectivamente surge de un virus que tiene una composición totalmente diferente, que ya se conoce.

Esta nota tuvo más de 30 mil interacciones en Facebook, según los datos que ofrece la herramienta Crowdtangle, utilizada para medir el impacto del contenido que circula en la red social. La publicación fue compartida en las siguientes páginas: “Revelación Ufológica”, “COMUNIDAD DE SAN BLAS (sic.)”, “REPTILIANOS ENTRE NOSOTROS (sic.)” y “MÉXICO LIBRE DE CORRUPCIÓN”.

La COVID-19 no tiene que ver con los exosomas

Para conocer qué es un exosoma y si estos tienen relación con la COVID-19 Chequeado consultó a Julieta Alcain, bióloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante del Conicet. “Un exosoma es como una especie de ‘bolsita’ extra pequeña que se desprende de las células y que suele contener algún material de esa célula: son maneras de las células de ‘comunicarse’ entre sí, y normalmente lo que hay adentro no suele ser patogénico o peligroso”, explicó la especialista.

Con respecto a si se podía vincular a los exosomas con la COVID-19 explicó: “No, no tiene ninguna vinculación con la COVID-19 ya que esta es ocasionada por un virus que tiene una composición totalmente diferente y que, de hecho, ya la conocemos por completo, porque sabemos todos los genes que la componen y también sabemos que no es un exosoma”.

Este medio también consultó a Florencia Menay, bióloga del Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas y también integrante del Conicet, especializada en el estudio de exosomas. La investigadora explicó que “si bien los exosomas tienen similitudes con los virus, como su pequeño tamaño del orden de nanómetros, su naturaleza es muy diferente”. “Los exosomas no son infectivos y, si uno analiza los exosomas de una célula no infectada, no debería encontrar ningún componente del virus ahí”, señaló.

Finalmente, aclaró que “los exosomas también tienen una bicapa lipídica [como el virus] pero la composición de esta es diferente, no poseen forma de corona y a través del microscopio electrónico se ven distintos a lo que se ve el coronavirus, sumado a que tienen material genético también pero este material genético corresponde a información de la célula y no es un único genoma, como ocurre con el virus”.

No hay evidencia que vincule la pandemia con las señales 5G

La versión de que la “contaminación electromagnética” de las antenas 5G tiene relación con la pandemia ya circuló antes. No hay evidencia científica que sostenga esta afirmación y, además, ya se comprobó que la COVID-19 es producida por el nuevo coronavirus y no por las señales 5G.

Según la evidencia disponible, la enfermedad COVID-19 es causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Esto se puede comprobar al consultar la información publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud de la Nación y también la información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

Esta es otra de las teorías conspirativas que circulan sobre las causas que originaron la pandemia. Al respecto, un grupo de 27 científicos de diferentes países publicaron una carta en la revista científica The Lancet en la que rechazan las teorías conspirativas acerca de la enfermedad, su propagación y su origen.

Además, como se explica en esta nota de Maldito Bulo (medio español especializado en verificación de contenidos) “las evidencias disponibles, que son abundantes (unos 25 mil estudios científicos en los últimos 30 años según la Organización Mundial de la Salud), indican que la exposición cotidiana a los campos electromagnéticos de baja intensidad [como el 5G] no parece tener efectos sobre la salud”.

*Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina. Por Chequeado.