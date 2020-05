Circula en WhatsApp un mensaje que busca que las personas llenen un formulario para acceder a la Tarjeta Alimentar o a beneficios del Gobierno nacional que van hasta los $ 50 mil. Sin embargo, esto es falso. Desde el Ministerio de Economía de la Nación confirmaron que el sitio no es oficial y suponen que se trata de un caso más de phishing, una estafa virtual (ver esta nota para más información). El mismo mensaje ya había circulado en México, donde también fue desmentido.

Llegaron al número de WhatsApp del medio Chequeado diversos mensajes idénticos con distintos nombres (“Mosqueira Silvana Noemí”, “Rita Ramona Cristaldo” y “Judith Vizaet Saldaña Ramirez”), alentando a la gente a llenar dicho formulario para que también reciban la “ayuda de parte del Gobierno”. “Apresúrate antes de que se agoten esto nos servirá de mucho. Te la mando para que aproveches también, tu Tarjeta Alimentaria de 25,000 Pesos para Todo Argentina” (sic), dicen los mensajes, que luego linkean a este sitio falso.

“El Presidente ha ordenado la entrega de miles de ayudas para todos los ciudadanos, las ayudas incluyen Tarjeta Alimentar y hasta 50 mil pesos. Quedan disponibles 15,500 en ayudas por lo que recomendamos hacer la solicitud lo más rápido posible. Ingresa con tus datos para consultar si tu ayuda ya está disponible. Luego completa unos simples pasos para verificar y entregarte tu ayuda”, dice el sitio falso al que linkean los mensajes.

Pero esta medida excepcional de “hasta 50 mil pesos” (sic) no fue anunciada por el Gobierno (como se puede ver en el resumen de medidas anunciadas por el Estado nacional por la pandemia de COVID-19) y para recibir la Tarjeta Alimentar no es necesario hacer ningún trámite, como confirmaron a este medio desde el sector de Prensa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La ANSES, además, aclara en su sitio oficial que para acceder a la Tarjeta Alimentar (que otorga hasta $ 6 mil por familia por mes) “no es necesario realizar ningún trámite”, sino que “su implementación es automática” y se analiza cruzando bases de datos del ANSES y de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (ANSES). “ANSES será quien notifique al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia”, aclara el sitio oficial, que también afirma que “las notificaciones se realizarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de ANSES” y que para más información se puede comunicarse al 0800-222-3294.

Desde el sector de Prensa del Ministerio de Economía de la Nación confirmaron a Chequeado que este sitio es falso y consideraron que podrían hacer esto “para robar datos”. Es decir, se podría tratar de un nuevo caso de phising que, como explicamos en esta nota, se está volviendo algo común en el medio del aislamiento.

El phising se trata de un tipo de engaño digital que circula por correo electrónico, WhatsApp o redes sociales que asegura hablar en nombre de una empresa u organismo oficial, pero que en realidad busca obtener datos de los usuarios para luego realizar distintas acciones como suscripciones y contratación de servicios o creación de bases de datos. Las denuncias por este tipo de engaños “aumentaron un 500% desde el comienzo de la cuarentena”, informó a Chequeado Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

En su momento, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, aclaró que la ANSES sólo pide datos desde su sitio oficial (www.anses.gob.ar). En este caso, los sitios desde donde se piden los datos varían en los distintos mensajes, pero en ningún caso es un sitio oficial.

¿Qué se puede hacer para frenar los contenidos falsos que buscan robar datos?

Azzolin señaló a Chequeado que lo fundamental es siempre revisar “canales oficiales y desconfiar por defecto de todo lo que llegue por mail, SMS o WhatsApp”. Ante la duda, se debe consultar con organismos oficiales y no se debe entregar datos personales de manera innecesaria, según su recomendación. Y, además, agregó que hay que “tener mucho cuidado si quieren sacar foto del DNI para entregarte algo, negarse rotundamente”.

Es importante no compartir aquella que no sea información verificada y prestar atención a la fuente del contenido. Frente a una cadena de WhatsApp que dice “Reenviado”, por ejemplo, tener presente que eso significa que el autor de ese contenido no está claro y no es quien mandó el mensaje.

Actualización 21/05/2020: luego de la publicación de la nota se agregó que el mismo mensaje también había circulado en México, donde también fue desmentido.

*Por Chequeado.