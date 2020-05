En redes sociales, medios de comunicación e incluso videos de Youtube se difundió una supuesta relación entre las redes 5G y la transmisión del virus del COVID-19. Esto derivó incluso en que algunos grupos de personas atacaran y rompieran antenas en, por ejemplo, Reino Unido.

¿Por qué es falso?

Las redes 5G de telefonía móvil NO popagan la COVID-19; los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. Es importante saber que el virus COVID-19 se propaga actualmente en muchísimos países en los que NO existe una red 5G. El COVID-19 se transmite a través de gotículas minúsculas de secreciones respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También es posible infectarse si se toca una superficie contaminada y posteriormente se lleva uno la mano a los ojos, la boca o la nariz.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).

*Con información de Confiar, la plataforma de Télam para enfrentar la información falsa sobre coronavirus.