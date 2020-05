En una nota publicada en un medio, se sostiene que el Departamento Norteamericano de Seguridad Nacional informó que el nuevo coronavirus no puede “sobrevivir” a altas temperaturas ni a altos grados de humedad, por lo que la luz del sol podría eliminarlo.

¿Por qué es falso?

No hay evidencias de que la luz solar sea capaz de inactivar las partículas virales. Los rayos ultravioletas provenientes del sol son de tres tipos: UV A, UV B y UV C. Los rayos UV C son los únicos que son capaces de matar gérmenes, pero son filtrados por la capa de ozono, por lo que no llegan a la Tierra. Los estudios que existen al momento sobre la inactivación del nuevo coronavirus en distintas superficies indican que se puede reducir su presencia en superficies mediante la exposición a altas temperaturas(a 56°C durante 15 minutos o a 72°C durante 2 minutos) y con soluciones de alcohol 70% o lavandina.

Las buenas prácticas de limpieza de ropa en casa incluyen: lavar frecuentemente sábanas, toallas y vestimenta; no sacudir la ropa sucia para evitar la posibilidad de dispersar el virus a través del aire; lavar la ropa con jabón o detergente, utilizando el agua más cálida posible, y dejar que las prendas se sequen totalmente. Llavarse las manos con agua y jabón inmediatamente luego de tocar la ropa sucia, y lavar o desinfectar la bolsa o cesto de ropa sucia.

Fuente: CONICET

*Con información de Confiar, la plataforma de Télam para enfrentar la información falsa sobre coronavirus.