Este fin de semana se conoció que a un cordobés, oriundo de La Falda, le explotó su teléfono cuando se acostó con el celular, que se estaba cargando, sobre el cuerpo. Fue un susto.

Por ello, consultamos la experiencia y los consejos de Ricardo Bonaiuti, docente e ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba (UTN-FRC).

En principio, es importante soslayar si el usuario utiliza batería y cargador original del dispositivo móvil. "Estas son las dos primeras variables a tener en cuenta", indica.

Lo recomendable es usar cable, cargador y batería original del equipo.

Esta acción aumenta la vida útil de la batería y, por lo tanto, del teléfono celular.

Las baterías requieren de un ciclado constante de carga y descarga. "Uno de los frecuentes errores es no descargarlo completamente y hacemos carga sobre carga ya realizada", explica.

Entonces usar el teléfono hasta consumir el total de la batería y, luego, se recomienda cargar el dispositivo hasta su límite y desconectarlo inmediatamente, así evitarás una variación de voltaje inminente que genere un sobrecalentamiento o explosión.

Además, se sostiene que es necesario no utilizar el celular cuando está cargando.

Al mismo tiempo es indispensable cargarlo sobre bases no inflamables. "No hacerlo sobre almohadas ni colchones. Sobre pisos no combustibles", señala.