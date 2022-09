En Río de Janeiro una opción válida es alojarse en un hostel de una favela. Al principio cuando tomé esa decisión para poder presenciar y cubrir Rock in Rio me dijeron que estaba loco o que quería terminar mis días tirado en una calle de Río asesinado por el narcotráfico.

Siempre fui de la idea que no hay que estigmatizar a las sociedades. Tomé, obviamente, mis recaudos y hablé con el propietario del hostel Sol en Vidigal. Así, Jean Pierre Souza con un portuñol entendible me dio detalles del lugar y acepté la propuesta, ya que era una opción válida en virtud de que gran parte de la oferta para los días de Rock in Rio estaba ocupada o bien pedían precios irrisorios por encima de los 120 reales por día, en habitación a compartir.

Llegamos por la noche a Río de Janeiro, que tiene la particularidad que en esta época del año, a las 18 horas es de noche. Cuando arribamos al ingreso, está la plaza y un puesto donde había ocho mototaxi que por 5 reales te llevan al destino. Jean Pierre nos anticipó que todos lo conocían, pese a nuestra insistencia de saber la dirección exacta. Fue risueño porque ninguno de los mototaxi lo conocía, por suerte a último momento nos brindó la dirección sino todavía estaríamos buscándolo.

La experiencia fue enriquecedora en la Comunidad Vidigal. Hasta el hostel que está ubicado a unos 1200 metros del ingreso, donde está la plaza Vidigal, pudimos pasar por bares, farmacias, salones de belleza, restaurant, negocios de venta y reparación de celulares y hasta una Iglesia. A medida que notamos que no había riesgo intentamos hacerlo a pie y tampoco hubo problemas, viendo a gente trabajadora y estudiantes que se dirigían o volvían de la escuela.

El hostel tiene seis cuchetas, es decir que pueden dormir 12 personas con posibilidad de tener aire acondicionado. Arriba tiene una terraza con asador y heladera, donde uno puede apreciar en toda su dimensión las playas de Ipanema y Leblon. Le faltaría una cocina para preparar algo, pero cumplió con nuestras expectativas, y vivimos unos días en una favela, y seguimos vivos que no es poco, echando por tierra que en estos lugares todas los moradores son narcotraficantes y delincuentes.

Al empezar Rock in Rio teníamos que llegar a la madrugada. Es así que los mototaxi, que trabajan las 24 horas, era el servicio habitual para subir hasta el hostel, pero el sábado la lluvia se hizo sentir y subir en moto era complicado porque diluviaba, en ese momento apareció una Combi modelo 1980. No sólo que nos llevó sino que se nos cayó los últimos 100 reales y los tripulantes lo devolvieron demostrando su honestidad.

Por supuesto hay favelas y favelas. La que no es recomendable visitar son “Ciudad de Dios" y “Alemão”, por las dudas si se les ocurre imitar mi elección.

Río de Janeiro para Rock in Rio o Carnaval tiene precios muy altos, y la verdad esta propuesta fue enriquecedora. Claro no subimos hasta la cima del morro que es donde todo va cambiando, y el ambiente se torna más denso. Pero hasta el restaurant Barra de Laje, la experiencia es tranquila y segura. Si bien por cuestión de tiempo no pudimos ir a conocer este lugar, es considerado unos de los mejores por la gastronomía carioca y entre sus especialidades hay que destacar la feijoada, la picanha na chapa ou file mignon con gorgonzola.

En nuestro próximo viaje seguro que estaremos visitando a Carlos, su gerente para comentar todo sobre su gastronomía.