_ ¿Bajo el lema “Alto Destino” lanzaron la temporada de verano?

_ Hicimos el lanzamiento de la temporada de verano hoy con una campaña nueva en Córdoba. A través de la actividad turística se generan más fuentes de trabajo. Tras la pandemia Salta creció mucho gracias al turismo, hemos superado los 2.000.000 de turistas al año, y los cordobeses son uno de los mayores visitantes de Salta, de ahí la importancia que le damos.

_ ¿Tienen un Plan de desarrollo estratégico?

_ Junto a nuestra Secretaria de Turismo, Nadia Loza, y todo el equipo tenemos un plan de desarrollo estratégico. Liderar con tres pilares: la promoción, el desarrollo y la formación.

Para el 2027 el objetivo es llegar a los 3.000.000 de turistas en la provincia de Salta. Tuvimos un dato muy alentador, los turistas han duplicado la pernoctación. Salta tiene 60 municipios, de los cuales 40 tienen inversión turística con un crecimiento importante. Nosotros practicamos el Federalismo dentro de nuestra provincia, esa es la consigna que nos inculcó nuestro Gobernador. Apoyamos a las ciudades turísticas de Salta, además de las más reconocidas como Cafayate o Cachi que realmente ha crecido exponencialmente desde la perspectiva del turismo.

Hay 5.000 nuevos puestos de trabajo, y eso se logra trabajando mancomunadamente con el sector privado.

_ ¿Cuántas plazas de alojamiento tiene Salta?

­_ En la provincia hay 25.000 plazas habilitadas, de las cuales el 50 por ciento pertenece a Salta capital y el otro 50 a la provincia. En Salta capital están los grandes hoteles con 70 a 100 habitaciones de tres estrellas para arriba, mientras que en el Interior hay hoteles más chicos, incluso de características de hoteles boutique. No hay grandes establecimientos pero por ejemplo en los Valles Calchaquies ya cuentan con 7.000 plazas dentro de nueve Municipios, entre los que se destacan Cachi y Cafayate. En nuestra web tenemos más de 300 experiencias turísticas, algo trascedente cuando la ponemos en valor, realizadas por nuestros prestadores de turismo.

_ ¿Qué acontece con el turismo internacional?

_ Nuestra provincia limita con tres países (norte de Chile, Bolivia y Paraguay) y ya estamos recibiendo turistas de esos países, como así también de Uruguay y Brasil. Y desde diciembre retoma el vuelo de Salta a Lima a través de Latam. También estamos trabajando en la reestructuración de las tasas aeroportuarias que es la clave para generar vuelos cortos regionales internacionales, estamos también en las cuatro Ferias Internacionales de Turismo junto a la Cámara Argentina de Turismo. Nuestras tarifas están en todas las Ferias del mundo, acompañando a los operadores.

_ ¿El verano no es tan caluroso en Salta?

_ Al no tener playas “vender” el verano nos cuesta más, pero vamos a arrancar bien el 2024. Pero como decís, climatológicamente hablando Salta es atractiva porque no se siente el calor, debido a que no hay humedad. Aparte por la altura, la noche es fresca, en esta época hay ciudades (las que tienen más de 1.100 metros de altura) que a la noche tiene temperaturas agradables. Los municipios de la Puna en diciembre y enero tienen mínimas de 12 grados y se necesita abrigo.

_ ¿Hay un proyecto auspicioso con el teleférico?

_ Estamos ampliando el teleférico. Atrás del Cerro San Bernardo, está la cima del Cerro Alas Delta, donde vamos a construir una infraestructura para darle más cabida a los turistas. Hay que recordar que el restaurant El Baqueano, situado en el Cerro está en el puesto 83 dentro de los 100 mejores del mundo. Tienen platos autóctonos como llama, cordero, trucha y variedades de pejerrey con leche de tigre, nada frito.

Este teleférico tiene la particularidad de estar abierto los 365 días del año, a diferencia de otros que cuando cae mucha nieve, por ejemplo, no están operables. Hay pocas ciudades en el mundo, que tienen un teleférico en un cerro cercano al centro, donde incluso se puede ir caminando. Estamos en obras para poner una nueva góndola, para inaugurarla antes de la temporada de invierno 2024. También el nuevo Centro de Convenciones en Cafayate que vamos a lanzar en marzo y la posibilidad de construir un aeropuerto en Cafayate. Así como hay provincia que tienen además de su capital un aeropuerto estamos trabajando para hacer un aeropuerto en Cafayate.

_ Por último, ¿También están reformando el tren a las nubes?

_ Estamos batiendo récords de turistas año tras año. En la actualidad, trabajamos en la nueva casa del Tren a las nubes, que es la obra de la Estación, en San Antonio de los Cobres que se ha quedado en el tiempo. Tendrá muchos servicios para los turistas pero también pensando en los habitantes de San Antonio de los Cobres que necesitan de infraestructura, para mejorar su calidad de vida.

Estamos pensando en hacer salidas diarias del tren a las nubes, veremos si lo concretamos en los próximos cuatro años.