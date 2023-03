El rector Jhon Boretto junto a la vicerrectora Mariela Marchisio y el prorrector de Desarrollo Territorial, Marcelo Conrero, presentaron a intendentes, jefes comunales y representantes de más de 30 localidades del norte provincial el modelo educativo experimental de Campus Norte y el Plan de Desarrollo Regional Sostenible para el Norte Cordobés.

La presentación se desarrolló en lo que se ha constituido en la “puerta norte” de la Universidad Nacional de Córdoba, que con el desarrollo territorial, trae aparejadas la vinculación tecnológica, la educación y también por supuesto la generación de propuestas formativas para toda la comunidad, comentaron en ese encuentro.

El Prorrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Córdoba, Marcelo Conrero, que también tiene a su cargo el Campus Norte, en declaraciones a Canal U, se mostró entusiasmado al señalar que que “este nuevo modelo experimental, Campus Norte, que tengo el orgullo de tener que ponerlo en marcha, no es una tarea menor en un lugar que hasta hace un año tenía cultivos y hoy tenemos un hermoso edificio que nos están concluyendo, los accesos para que la gente pueda llegar a las capacitaciones...”

El Campus Norte ya está en marcha

“Hemos comenzado en este nuevo modelo con una forma diferente que es convocando a los sectores socios productivos de los diferentes rubros para saber cuáles son las problemáticas que ellos ven en las personas cuando ingresan a ese mundo laboral, porque el concepto de Campus Norte es la educación para lo que es la reconversión laboral y el nuevo mundo del trabajo”, explicó el Prorrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Córdoba.

Marcelo Conrero consideró que “esto es como que el mercado productivo de la Argentina necesita personas capacitadas y Campus Norte recepta esta inquietud y prepara propuestas educativas para cumplir con esa solicitud que nos han hecho y devolverle con formación para empezar a preparar a las personas con las capacidades para poder ingresar y que sean eficientes en su trabajo.”

“En Campus Norte se ha creado un espacio donde está quien busca empleados y quien busca trabajo y la idea es conectarlos con estas capacitaciones y comenzar a introducirlos en una serie de acciones que han coincidido en todos los rubros desde las industrias hasta la economía popular y en todos coincidió que lo que estaba faltando es esa formación”, destacó Conrero.

Asimismo puntualizó que se ha hecho hincapié “en habilidades blandas que les llamamos y que son necesarias, y luego de la pandemia se ha profundizado mucho más en cómo las personas pueden interactuar entre ellas en un equipo de trabajo, la comunicación asertiva y además todo lo relacionado con la información digital la alfabetización digital que ellos dicen que está siendo necesaria, todo eso va a ser nuestro primer apuntalamiento al inicio del Campus Norte.”

Las capacitaciones en Campus Norte

Al ser consultado sobre el formato de las capacitaciones, Conrero explicó para que la gente que se quede tranquila, que “este no es un sistema educativo como el que estamos acostumbrados, tradicional, no hay una fecha de comienzo ni una fecha de fin, aquí la idea es que las personas vayan encontrando en campus Norte las capacitaciones para este mundo laboral.”

Conrero anticipó que “Campus Norte va a empezar a partir de fines de abril o mayo, para dar estas capacitaciones que vamos a estar publicando en unos días más, para empezar en forma gradual a incorporar nuevos conocimientos que tienen que ver con conocimientos blandos y por otro lado aspectos técnicos y tecnológicos que hacen a la vida de determinados sectores socioproductivos, un círculo virtuoso sin fin porque se van generando nuevas propuestas que no es lo tradicional y al no ser lo tradicional cualquier persona puede ir a la Universidad Nacional de Córdoba.”

“Campus Norte, no tiene que ser la persona de 17 o 18 años, en edad de formación universitaria, cualquier persona no importa la edad ni la condición, puede ir a la universidad”, explicó Conrero quien detalló que “Campus Norte va a tener incluso un gran trabajo con las disidencias, todo lo que son las personas con capacidades diferentes, tiene que ser un lugar que nos prepare tanto a las empresas a receptar esas personas como esas personas a formarse para incorporarse en esos lugares en donde la interacción entre las personas diferentes tiene que ser un potencial que sume y no un problema. Esto tienen que ver con un cambio conceptual, es una cuestión de futuro que queremos abordarla en forma integral y que tiene que ver con todos los ejes de trabajo que nosotros desde el desarrollo territorial queremos hacer para el desarrollo de las personas en forma integral, económica y cultural.”

Fortalecer las democracias con desarrollo regional

“El relevamiento y el trabajo comunitario para fortalecer las democracias con el desarrollo regional sostenible y la participación del ciudadano en esa toma de decisiones permitirá que de allí surjan las necesidades locales y regionales y de allí surgirán las necesidades de vinculación tecnológica o desarrollo tecnológico. Estamos pensando también allí en Campus Norte, con la Secretaría de Vinculación e Innovación de la universidad, hacer lo que le llaman coworking, pero en realidad es mucho más que eso, es un lugar donde se puedan encontrar y donde pueden encontrar respuestas. Tenemos una incubadora y aceleradora como una plataforma de vinculación tecnológica que también está en ciernes y este es uno de los pilares que va a tener Campus Norte también”, señaló Conrero.

Respecto de la forma de trabajar con empresas e industrias, el funcionario de la UNC dijo que “vamos a tener mesas de trabajo con distintos temas, por caso, ya estamos por poner en marcha la primera que es la mesa de movilidad sostenible de Córdoba con una mesa de investigación y desarrollo y eso va a derivar en nuevas formaciones y capacitaciones, porque con los pueblos industriales es bueno fomentar la industrialización y si no tenemos recursos humanos para que venga una industria y se instale, veremos cómo la universidad puede acompañar esos procesos”, dijo Conrero.

Capacitaciones acreditadas por la UNC

Con el objetivo de conocer en detalle el formato de la capacitaciones en Campus Norte, le consultamos al Prorrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Córdoba, quien expresó que “nosotros entendemos que es desde la educación, desde el conocimiento que universaliza la educación y así le vamos a dar oportunidades a las personas para poder acceder y por otro lado oportunidades a las regiones, a las localidades para que se puedan instalar y puedan desarrollar trabajo genuino y podamos contener en el interior también a las personas.”

Marcelo Conrero agregó que “queremos integrar precisamente en forma colaborativa las áreas de la universidad pero a su vez integrarnos a todos los sectores, ser uno más y no ser la universidad la que está allá esperando que alguien venga, ni ser el sector socio productivo gubernamental que está esperando que alguien le dé, sino encontramos en conjunto con las personas que inician carreras de grado de cinco o seis años, que empiezan y no terminan y abandonan, nuestra idea es reconocerles esos créditos en el Campus Norte, para trabajar con sistemas de crédito.”

“Los créditos se le van a ir dando a las personas que hagan una capacitación, porque lo necesitan para un trabajo, pero les van a ir quedando créditos para poder obtener un título, que es lo que estamos trabajando para hacer la primera universidad que dé títulos no estructurados de técnicos y licenciados, entonces este concepto de la formación a lo largo de la vida tiene que ver con eso, con generar una estructura y una forma educativa diferente, pensando en ese 95% de las personas que hoy no tienen posibilidades de tener un título universitario”, concluyo Marcelo Conrero.