La UNC presente en la reunión entre el Papa y rectores de universidades latinoamericanas

El papa Francisco recibió en audiencia en la Sala Clementina, en el Vaticano, a unos 200 participantes del encuentro de rectores de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, promovido por la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común (Ruc) y la Pontificia Comisión para América Latina.

Fueron tres jornadas de trabajo, entre el 20 y 21 de septiembre, con el lema "Organizando la esperanza", en las que se abordaron diversas problemáticas vinculadas al medio ambiente y las crisis económica, social y cultural que vive el planeta y la humanidad.

La vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Marchisio, participó del encuentro en el grupo de trabajo relacionado la crisis ambiental, cambio climático, agua y biodiversidad.

En ese sentido, Marchisio señaló que los rectores le preguntaron al Papa sobre los temas relacionados con el medio ambiente a lo que Francisco reflexionó sobre “la cultura del descarte. O una cultura del usa y tira”. El sitio Vatican News amplía el concepto vertido por el Papa: “Es una cultura de usar mal los bienes naturales, de no acompañar a la naturaleza a un desarrollo de plenitud y no dejarla vivir. Esta cultura del descarte nos hace daño a todos. Hay una cultura del descarte que se va en todo momento, falta una educación de usar las cosas que sobran, rehacerlas, reponerlas en el orden del uso común de las cosas. Y esta cultura del descarte, también afecta a la naturaleza”.

En ese marco, el Papa instó a los funcionarios universitarios a crear redes para tomar conciencia: “Y en este punto ustedes usan una palabra muy linda, que es organizar la esperanza. Recuperar y organizar la esperanza, que me gusta esta frase que ustedes me dijeron y no pueden dejarlo de considerarlo a esta ecología integral, a esta dimensión de que los jóvenes de hoy tienen derecho a un cosmos equilibrado, y tienen derecho a esperar y nosotros tenemos que ayudarles a organizar esa esperanza, a tomar decisiones muy serias desde este punto”, dijo Francisco según cita Vatican News.