Este jueves y viernes se lleva a cabo un paro pidiendo actualización del presupuesto para las universidades públicas, los sueldos, aumento de las becas estudiantiles y más presupuesto para ciencia y tecnología.

A los docentes se sumaron también los nucleados en los gremios No Docentes y juntos realizaron una volanteada para concientizar a la sociedad toda sobre la grave situación que viven las universidades públicas nacionales.

Asimismo, se juntan firmas para que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley de financiamiento propuesto por autoridades de las universidades desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que además cuenta con el apoyo de varios legisladores de la provincias que llevan este mandato.

En declaraciones a Canal 10 y el streaming de SRT Media, los manifestantes destacaron la gran convocatoria contando “que se han congregado en la esquina de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nuestra sede del centro, precisamente por una cuestión de visibilidad, queremos transmitir un mensaje a la comunidad que en definitiva son los que nos sostienen y creemos que indudablemente el Gobierno Nacional debe atender a ciertas prioridades. No sólo podemos estar de acuerdo en que, digamos, han habido una serie de malos gobiernos que han puesto en colapso las finanzas públicas, pero educación pública, salud pública, seguridad, creemos que son prioridades indelegables de los gobiernos y por eso estamos protestando”, señaló Pablo Recabarren, Decano de esa facultad quien agregó que “la universidad está pasando por una circunstancia muy difícil ya que llevamos dos años de presupuestos reconducidos, manejados de forma totalmente discrecional y exiguos presupuestos.”

La participación de los docentes

“La jornada ha comenzado con una convocatoria de los compañeros no docentes que están haciendo la juntada de firmas para que la gente acompañe a la ley de financiamiento universitaria que se va a tratar en el Congreso a partir de la semana que viene para que nunca más el presupuesto universitario dependa y sea tan discrecional como lo está siendo en este momento y que haya una ley que lo sostenga, la nueva versión de la ley, porque ya se ve todo el año pasado, incluye lo que el Gobierno pretendía en esa oportunidad que era decir de dónde iban a salir los fondos, bueno, en eso se ha trabajado mucho, así que estamos muy esperanzados con la aprobación de esta ley y después a las 5 de la tarde se van a hacer presentes, ADIUC que es el gremio de docentes e investigadores universitarios y van a dar clases públicas y también vamos a salir con esta jornada de sensibilización seguida del paro del día de mañana”, concluyó Recabarren.

Se sumaron los No docentes

Por su parte Inés Pastorino de la Gremial San Martín que nuclea a los No Docentes, destacó que “los no docentes están con salarios totalmente pulverizados, estábamos hablando con la gente de gestión institucional que relevó que de 10 no docentes, 3 son pobres. Hemos llegado al punto de tener trabajadores pobres, como decía el Papa Francisco, trabajadores pobres y como decía recién el Ingeniero Recabarren, hoy estamos convocados aquí en una jornada larga que es en todo el país, eso es importante recalcarlo, es federal, en todas las universidades se están haciendo jornadas de visibilización y protesta."

"Comienza hoy con una volanteada, con la firma por apoyar la ley de financiamiento, continúa a la tarde con la clase pública por parte de docentes del ADIUC y por parte de los estudiantes de la FUC, conjuntamente con la gremial San Martín. Evidentemente lo que quisimos hacer acá para estar en el centro, digamos, de nuestra Córdoba y pedir a la gente que nos acompañe”, manifestó Pastorino.