René Bertrand sigue este verano a Carlos Paz con la comedia «El Plan», la que define como la mejor obra que hizo en su vida y donde aborda en clave de humor la problemática de los ataques de pánico.

El Plan es una obra pensada para Carlos Paz que tiene un resultado hermoso. Estoy muy feliz de hacerla y creo que es lo mejor que hice en la vida, dice el comediante. Es unaobra que pasa por todos lados, que invita a reflexionar sobre el pánico y lo que implica estar enfermo, el amor que dos personas deben tenerse mutuamente para bancar una situación así. Hacer esto con humor era un desafío y nos salió bien. Es un hijo nuestro que está caminando y camina cada vez mejor, estamos felices»; aseguró Bertrand, durante la entrevista.. «La gente nos aplaude de pie y todos los días nos emocionamos, actuar es hacerlo en carne viva y es meterse en la piel del personaje que nos toca. No me gusta ponerme peluca, yo laburo a cara limpia desde adentro hacia afuera. Me emociono porque la historia me lleva a eso y el cuento que estamos contando nos habla de amor, y hablar de amor es hablar de la familia»; añadió..

Eñ eñenco lo conforman: Nancy Anca, Sandra Villaroel, Fabián Trento y el mismo Bertrand.

También se presentan en Córdoba Capital, Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita, Río Primero y en La Falda.

Sábados y domingos 22,30 hs en Teatro Libertad, Libertad 70. Villa Carlos Paz