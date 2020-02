Mon Laferte comenzó su participación en el Festival de Viña del Mar 2020 con normalidad, y poco a poco incluyó las protestas sociales en su show, con sutiles gestos que cada vez fueron más aplaudidos.

Tras una leve pausa en su show para comenzar una canción nueva, la gente aprovechó para cantar por las demandas sociales, tal y como es costumbre en los eventos masivos.

Lejos de ignorarlo, la cantante nacional expresó: "Tengo que afinar la guitarra", para seguir con la pausa y los cantos de la gente se escucharan más fuerte.

Mon Laferte se tomó unos minutos para mencionar el comunicado de prensa que realizó Carabineros que la llamaba a declarar luego de emitir comentarios sobre quienes fueron los responsables de los atentados contra el metro. La artista se cuestiono y dijo:"¿Puede ser un delito opinar?", además reconoció que :"He tenido miedo, pero también me he sentido súper valiente”. Ante el característico 'El que no salta es paco', Mon Laferte comenzó a saltar al ritmo del público, para seguir con las protestas.

