El suizo Roger Federer embolsará alrededor de 10.000.000 de dólares por su gira de cinco exhibiciones por Latinoamérica, que comenzó en Chile, pasó por la Argentina, y continuará en Colombia, México y Ecuador, siempre con el alemán Alexander Zverev como partenaire.

En ese sentido, el notable tenista suizo de 38 años cobrará un promedio de dos millones de dólares por cada uno de sus cinco partidos y la suma total será significativamente mayor a lo que ganó durante todo 2019 en el circuito, que alcanzó los 7.634.975 dólares, según detalló el sitio oficial de la ATP, cifra que no incluye a sus patrocinantes privados.

Federer jugó este año 63 partidos en el circuito (ganó 53 y perdió 10), conquistó los títulos en Dubai, Miami, Halle y Basilea y comenzó su gira luego de haber caído el sábado pasado en las semifinales del Masters jugado en Londres, ante el griego Stefanos Tsitsipas, luego campeón, en un año en el que terminó en el podio del ranking mundial, detrás del español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic.

