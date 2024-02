La Confederación General del Trabajo (CGT) criticó a la ministra nacional de Capital Humano, Sandra Pettovello, luego de que la funcionaria no recibió este lunes a los manifestantes que hicieron una "fila contra el hambre" en la puerta del ministerio.

El comunicado de la Central Obrera se conoció este lunes tras la polémica decisión del Gobierno de recortar fondos y envíos de alimentos para comedores comunitarios, con la excusa de analizar un cambio en la manera de distribuir esos recursos.

Ver: El Gobierno dejó de enviar fondos y alimentos a comedores comunitarios

Días atrás, la propia funcionaria confrontó cara a cara dirigentes de organizaciones sociales y, para evitar a los intermediarios en la entrega de asistencia, les dijo que no los recibiría a ellos pero sí "una por una a la gente que tiene hambre".

Ante estas declaraciones, manifestantes hicieron este lunes una "fila contra el hambre" en la puerta del Ministerio de Capital Humano que se prolongó por unas 20 cuadras reclamando la intervención del ministerio para el desarrollo de las ollas populares y la asistencia a los comedores.

Sin embargo, esas personas no fueron recibidas por Pettovello quien dijo que: "Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol".

Ver: Dura advertencia de la Iglesia al Gobierno: "La comida no puede ser variable de ajuste"

En medio de esta polémica, la CGT emitió un comunicado titulado "Chicos, ¿ustedes tienen hambre?", parafraseando a Pettovello.

"Con esta frase arrogante, insensible y discriminatoria, la ministra exhibió la actitud política del gobierno nacional ante los reclamos que organizaciones sociales realizan tras el recorte de ayuda estatal en alimentos para los comedores comunitarios y las ollas populares", indica el texto en su primer párrafo.

“El último eslabón de la dignidad humana se agota cuando no se puede cumplir la más básica necesidad que es la de alimentarse. Frente a la condición urgente del hambre, no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental, anterior a cualquier posicionamiento ideológico”, indica el comunicado.

"Esta 'fila del hambre' muestra el rostro más cruel de nuestros desafíos como dirigentes. 'Un plato de comida no se le niega a nadie' es una vieja frase que representa nuestra más saludable tradición argentina", continúa el escrito de la CGT.

“Las distintas variables económicas están componiendo un panorama inusitadamente crítico de cara a los meses venideros. El riesgo de una crisis alimentaria con imprevisibles consecuencias está a la vuelta de la esquina. Por eso es que advertimos: no es con la soberbia de cerrar las puertas a quienes reclaman, ni con la indiferencia de hacer oídos sordos a los que necesitan, como podremos encaminarnos en un marco de cordura y diálogo hacia las soluciones”, cierra el mensaje.