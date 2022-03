Pilar Patek viajaba cómodamente en un colectivo con destino a Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, y mientras miraba una película recibió un mensaje alarmante de una chica que viajaba detrás de ella: la joven le dio una nota escrita a mano en la que le advertía “fíjate que el de gorra roja te mira todo el tiempo, yo me bajo en Trenque, entre nosotras nos cuidamos”.

Pilar le sacó una foto a la advertencia y lo publicó en sus redes sociales, diciendo: “Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar cómoda y tranquila. Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atrás mío me pasa un papelito. Gracias Eliana Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos”

El tweet rápidamente se viralizó, alcanzando más de 5 mil retweets y 100 mil "me gusta".

Lo ocurrido dejó expuesta nuevamente la situación de vulnerabilidad que las mujeres viven en cada ámbito en el que se encuentran, siendo potenciales víctimas de acoso ya sea en la vía pública, en un transporte, solas o acompañadas.

Por su parte, Eliana comentó a TN cómo fue que se dio cuenta que Pilar podría ser acosada y por qué decidió darle la nota a Pilar: “Al principio imaginé que (el hombre de gorra roja) la conocía o la quería saludar. Después me di cuenta de que no. Pilar no tenía acompañante y se acostó en las dos butacas. Pensé que estaba dormida, por eso decidí escribirle en un papel, para no despertarla”, contó la joven. Pero como Pilar estaba mirando su celular “Se dio vuelta tras leer la hoja y le dije que no tenía problema en acompañarla, pero me contestó que no, que su bajada era en Pehuajó”, agregó Eliana.

“Me quedé hablando con ella porque este hombre no paraba de mirarla, era constante e incómodo (...) En Trenque Lauquen vimos que se bajó, nos quedamos unos segundos observando dónde iba, pero en la terminal se perdió. Desapareció”, finalizó la joven.