La Alianza Argentina de Pacientes (Alapa) denunció que la salud de muchas personas corre riesgo debido a la paralización de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse).

Dadse es una dependencia del Gobierno Nacional que brinda tratamientos médicos a personas que no cuentan con cobertura de obra social o prepaga.

Johana Bauer, integrante de Alapa, explicó en Nada del Otro Mundo: “La semana pasada salió en el BO que iban a cerrar DADSE, las oficinas por una auditoría interna”.

Y agregó: “los trabajadores y muchas organizaciones reclamaron que no se cierren las puertas de DADSE y a los dos días, reabrieron”. Esta semana, la dirección pasó del Ministerio de Capital Humano a Salud.

Sin embargo, Bauer remarcó que como no hay autoridades en la dependencia, se están recibiendo los pedidos de tratamiento pero no se están ejecutando.

“No tienen firmas porque no hay persona designada. Por lo cual no hay presupuesto para ejecutar. Esto quiere decir que están recibiendo los trámites pero esto no se traduce en la entrega de tratamientos”, remarcó.

Bauer declaró: “ahora no sabemos cómo sigue. La realidad es que así como hablamos de tratamientos oncológicos hay otros tratamientos crónicos y la enfermedad avanza”.

Por el momento, desde Alapa solicitaron reunirse con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Salud, Mario Russo.