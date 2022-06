Este martes Alberto Fernández salió a responder los dichos de Cristina Fernández de Kirchner durante el acto de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) el lunes.

En esa ocasión, la Vicepresidenta afirmó: "El peronismo no es depender de un dirigente para que me dé el alta o la baja de un plan".

Luego de que varias organizaciones sociales le salieran al cruce, fue el turno del Presidente de salir a responderle a su compañera de gobierno.

En ese sentido, Alberto Fernández aseguró:

"Las organizaciones sociales trabajaron para que la Argentina no explote, pero eso no pasó porque estuvieron al lado de los más necesitados. No saben todo lo que hicieron por los derechos humanos"

A su vez, agradeció a las organizaciones "aunque algunas hagan picardías que no convalidamos, lo que no es bueno es generalizar".

Por otro lado, se refirió a la declaración de Cristina Fernández de Kirchner que afirmó que los planes sociales están tercerizados.

"Las organizaciones sociales no se llevaron la plata de los más vulnerables, los acompañaron", aseguró el Presidente.