El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa chicaneó y puso bajo sospecha el pasado de Javier Milei (LLA). Cruces picantes en Economía y Seguridad. Queda una semana para el balotaje que definirá al próximo presidente.

Los cruces entre ambos candidatos emergieron desde el inicio del encuentro. Se percebía que Milei estaba algo inquieto, a lo que Massa le sugirió que no se ponga “nervioso”.

En el eje Economía, Milei fustigó a Massa: “Con vos como ministro de Economía, nos reventaste los ingresos. Voy a terminar con el Banco Central, que es la maquinita, es la forma en la que ustedes nos roban a nosotros. De hecho, el gobierno delincuente del que vos participás nos está robando 90 mil millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida?”, dijo, algo exaltado.

Nuevamente, Massa le sugirió a Milei que se calme. “Te voy a dar un consejo: no te pongas agresivo, porque la gente lo que esperan son respuestas. Si hay algo que esperan es que el 10 de diciembre nos demos la construcción de políticas de estado... agraviando, atacando no lo vas a construir”.

Durante el eje Relaciones de Argentina con el mundo, Massa le consultó a Milei su opinión sobre Margareth Thatcher y el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y territorios del Atlántico Sur.

“En historia de la humanidad ha habido grandes líderes, lo fue Thatcher, como Churchill, De Gaulle. Thatcher tuvo un rol central en la caída del Muro de Berlín, que seguramente no te gustó porque aplastó a la izquierda”, le dijo el candidato de La Libertad Avanza a Massa, un político muy alejado de ideas socialistas.

Massa se mostró inflexible en este segmento. “Thatcher es una enemiga de Malvinas, ayer, hoy y siempre. Nuestros héroes son innegociables. Defiendo la soberanía de Malvinas”, dijo el candidato de UxP.

De manera recurrente, Milei acusó a Massa de “mentiroso”. “No podes ser más mentiroso, cada día te superas más”. “Te escribió Macri”, respondió rápido Massa.

Por qué Milei busca “destruir” el BCRA, según Massa

Un momento curioso se vivió cuando los candidatos discutían la realización de exámenes psicofísico.

“¿Vos hiciste una pasantía en el Banco Central, no? ¿Por qué no te la renovaron? Eso dice mucho. Entiendo que estés enojado con el BCRA y hables de destruirlo. Lo haces porque te sentís rechazado. No se trata de destruir lo que te ha rechazado. Hay que abrazar el rechazo”, le dijo el titular del Palacio de Hacienda a Milei, sugiriendo un resentimiento personal del “libertario” hacia esa institución.