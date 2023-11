Debate 2023: chicanas y cruces filosos entre Massa y Milei

“La lucha contra la inseguridad va a ser responsabilidad mía”, dijo Massa

Un tema clave para muchos indecisos es el de Seguridad. El eje fue iniciado por Javier Milei, quien nombró al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni como uno de los responsables de la situación que se vive en el país.

“La seguridad es que vos seas dueño de la calle, no los delincuentes” Massa

En el eje, los candidatos también tocaron la situación de la trata de personas y el narcomenudeo en Rosario.

Massa puso de ejemplo el sistema de videovigilancia que implementó en Tigre, política central de su plataforma en Seguridad en dicha localidad.

“Vamos a coordinar con los tres poderes para luchar contra la inseguridad. Me comprometo a ser un presidente involucrado en la lucha contra la inseguridad. No me tocaba en Tigre y lo hice igual”, dijo Massa

Sobre propuestas concretas, el candidato de UxP dijo que “nosotros vamos a construir fuerzas de seguridad profesionales, controlar que la Justicia cumpla con su parte. Vamos a plantear una política de seguridad basada en prevención y un trabajo articulado con gobernadores e intendentes. La gente tiene que ser nuevamente dueña de la calle y no los delincuentes”, concluyó el actual ministro de Economía.