El streaming es uno de los medios más buscado a la hora del entretenimiento en la pc, en el celular, en la tablet… a todos lados podemos llevarnos una serie que nos gusta, un film o programas especiales, para el disfrute.

Aquí te presentamos el listado que difundió la plataforma Paramount+ sobre los títulos más destacados que la gente eligió en Latinoamérica.

Liderando el podio, encontramos a “Top Gun Maverick”, quien después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) está en el lugar que pertenece, dejándolo todo como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango que lo dejaría en tierra.

En el segundo puesto se encuentra “Tulsa King” protagonizada por el actor nominado al Premio de la Academia Sylvester Stallone, como el capo de la mafia de Nueva York.

“El Gerente”, la primera película original de Paramount+ filmada en Argentina y protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Carla Peterson se ubica en el puesto número 3.

En el cuarto puesto se encuentra “Halo” la serie que teje historias personales profundamente dibujadas con acción, aventura y una visión ricamente imaginada del futuro sigue cosechando éxitos y fue renovada para una segunda temporada.

“The Handmaid´s tale”, éxito en Latinoamérica y el mundo, lidera el quinto puesto. La historia está basada en la novela distópica El cuento de la criada, de Margaret Atwood.

En el sexto puesto se encuentra “Yellowstone”, la serie número uno en Estados Unidos, interpretada por el reconocido actor Kevin Costner, cuyo éxito indiscutible cumple la promesa de la quinta temporada: poder, rivalidad y traiciones a la orden del día.

Con “South Park”, nombrada por Entertainment Weekly como "uno de los mejores programas de televisión de todos los tiempos", es la serie animada creada por los genios del cómic Trey Parker y Matt Stone; ganadora del premio Emmy y Peabody que nos presenta las divertidas desventuras de cuatro niños malhablados y problemáticos en un pequeño pueblo enclavado en las Montañas Rocosas de Colorado.

La competencia más divertida atrapó a los suscriptores y “Rupaul´s Drag Race” donde cada semana la audiencia espera las nuevas transformaciones drag completas de las celebridades, ocupando el octavo lugar.

La película más elegida por el público infantil fue “Paw Patrol the Movie” donde sus protagonistas caninos luchan por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura en el puesto número 9.

Las películas y series más icónicas de la franquicia “Star Trek” no podían faltar, como “Star Trek Universe: Discovery”, “Stramge New Worlds”, “Prodigy & Lower Decks”.

“¡Carly!” se encuentra en el onceavo puesto, una serie esperada como pocas. Luego de diez años, Miranda Cosgrove vuelve a la pantalla para ponerse en la piel de su icónico personaje Carly Shay para seguir marcando tendencia como influencer junto a sus amigos Spencer, Freddie, Harper y Millicent.

A esta lista le sigue “Super Pumped”, la serie temática sobre el controversial fundador de Uber que revolucionó el transporte a nivel mundial.

En el puesto 13 está “The First Lady”, una reformulación reveladora del liderazgo estadounidense y la prueba de que muchas de las decisiones más impactantes que cambiaron la historia del mundo han sido tomadas por las primeras damas carismáticas, complejas y dinámicas.

El puesto número 14 incorpora a “The Offer”, la serie basada en la historia de la creación y producción de una de las películas más importantes en la historia del cine: El Padrino.

Si de distinciones se trata, la serie dramática aclamada por la crítica y ganadora del Emmy “Killing Eve” causó furor en la audiencia, ocupando el puesto número 15.

Ocupando el puesto número 16, se destaca “Beavis & Butt-Head”, una historia que técnicamente abarca dos siglos y ocupa la cima de todas las listas de las películas de ciencia ficción más tontas jamás realizadas.

La simpatía de “Spongebod” continúa generando un mar de carcajadas en la audiencia en el puesto 17.

El puesto número 18 es para “Marley & Mirko”. Marley es sin duda una de las personalidades más amadas de la televisión argentina, y Mirko, el niño más popular en las redes sociales.

El puesto número 19 es para “Susana invitada de honor”, la superestrella argentina es la invitada de amigos y celebridades internacionales en distintos lugares del mundo mientras realiza entrevistas.

Cerrando el podio de recomendaciones se encuentra “Manos arriba chef”, los reconocidos cocineros compiten entre ellos para decidir quién es el mejor de los tres pero con una dificultad: no pueden usar sus manos para cocinar.

En el 2023 continuarán las emociones a través de los grandes estrenos que se incorporarán a la Montaña de Entretenimiento como “Teen wolf: The Movie”, “Wolf pack”, “At midnight”, “Love is love”, la segunda temporada de “Your Honor”, “Billy the kid”, entre otras producciones.