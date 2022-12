A través de un duro comunicado, la hasta hoy titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) renunció a su cargo al frente del organsimo.

Luego de tres años de ejercicio, siendo una de las funcionarias que acompañó la gestión del presidente Alberto Fernández desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2019, Donda explicó su salida del gobierno con un tono crítico: “Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”, señaló.

“Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”, continúa el documento.

Por otra parte, elogió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que el trato con ella durante su paso por el gobierno le permitió descubrir “una persona de carne y hueso, totalmente decidida a desarrollar su praxis política sin cuotas de rencor y depositaria de un atributo sustancial: escuchar”.

En contrapartida, cuestionó a la conducción de la Rosada: “Se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros”.

En la tarde de ayer, el organismo había presentado una especie de balance del año 2022 con proyecciones para el año que se aproxima.

Allí se resaltó la recepción de 2.542 denuncias a lo largo del período, siendo la violencia de género la principal problemática por la que las personas acuden al organismo. La discriminación en el ámbito laboral, en particular hacia mujeres, le sigue como tópico principal entre las preocupaciones de los denunciantes.

Según el relevamiento del INADI, el 50% de los planteos fueron realizadas por personas del género cis femenino, un 42% por personas cis masculinas, en tanto que 3,15% las reportaron personas trans femeninas, 1,57% de género no binario, 1,55% personas jurídicas y 1,14% trans masculinos, todo según la categorización realizada por el propio organismo.

“Hay casi un 6% de personas trans y no binarias que hicieron denuncias, lo cual es un porcentaje más alto que lo que hay en la sociedad, están sobrediscriminados”, indicaron a la agencia Télam funcionarios del organismo.