Este martes, durante un acto oficial, el presidente le contestó a Cristina Fernández y planteó su punto de vista respecto a las organizaciones sociales.

Allí cometió un furcio que rápidamente se viralizó las redes sociales. En un momento, Fernández quiso hacer referencia a la organización llamada "Garganta Poderosa", conocida por sus revistas y el tratamiento de temas sociales.

Sin embargo, cuando la mencionó dijo "Garganta Profunda". El error no pasó desapercibido en el auditorio y fue el propio Fernández el que velozmente se corrigió: "No, profunda no. Poderosa, poderosa", expresó, incómodo.

Pero aprovechó el desliz y remarcó: "Pero profunda también porque nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios". El video se viralizó rápidamente en las redes sociales.