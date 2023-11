El presidente Alberto Fernández mantuvo una entrevista en la tarde de este martes con el canal de televisión colombiano NTN24. El mandatario dijo no querer ser visto como un “obstáculo” en la transición ya abierta.

Entre lo notable de la entrevista, el presidente manifestó no sentirse “responsable” por la derrota de Sergio Massa en la segunda vuelta electoral y dijo, en cambio, que el espacio político del que forma parte debe "replantarse cosas".

Sobre la reunión que mantuvo durante la mañana con el líder de La Libertad Avanza (LLA) expresó: “Era una reunión institucional, que reclamaba seriedad. Fue una reunión cordial, amable, que se prolongó por más de dos horas donde tocamos temas nacionales e internacionales”. Fernández dijo que lo que se habló allí, el detalle, quedará entre él y Milei.

“Le transmití algunas de mis experiencias, escuché algunos de sus pareceres. Nos dimos opiniones mutuamente, en tiempos que la democracia más lo exige para no hacer traumáticos los cambios”, contó Fernández al medio colombiano.

“Yo no me siento responsable. Lo que creo es que todo el espacio nuestro debe replantearse cosas que no han ocurrido en estos cuatros años. Cada uno debe agarrar la cuota de responsabilidad que le cabe” Fernández

Sobre el diagnóstico de evaluación de su gobierno, el presidente en curso dijo que el "gobierno ha atravesado cuatro años de muchos problemas. Una enorme deuda y una economía desquiciada que nos dejó Macri, una pandemia que asoló al mundo, una guerra que nos afectó mucho porque nosotros importadores de energía, y la mayor sequía en los últimos 100 años que nos privó de alrededor de 25 mil millones de dólares”, sostuvo Fernández en relación a las circunstancias de su administración.